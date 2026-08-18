Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров

Александр Кержаков возмущен тем, что некоторые команды РПЛ возглавляют иностранные тренеры.

В пример он привел «Рубин» и «Ростов» с испанскими тренерами Франком Артигой и Джонатаном Альбой.

– Я не понимаю, что Артига и Альба дают российскому футболу.

– Что не так с Альбой?

– А что так? Я сейчас побуду Михаилом Даниловичем Гершковичем и скажу, что при любом отечественном тренере, пришедшем на место Альбы, команда не будет играть хуже.

У него игроки для десятого места, вот и все. Что сверхъестественного делает Альба сейчас?

– Он держит уровень этой команды.

– Вы думаете, никто другой не смог бы держать уровень?

– Кто смог бы держать этот уровень?

– Если бы спросили мое мнение, кто смог бы стать главным тренером «Ростова», я бы назвал Кириченко.

– За какие заслуги?

– А за какие заслуги Альба там? Мы вводим лимит, чтобы в нынешней ситуации развивать молодежь. Почему в данной ситуации мы не можем развивать российских тренеров?

– Кто им мешает?

– Руководство клубов. Почему они их не берут? Матч «Ростов» – «Рубин». Для меня с точки зрения тренерских баталий было бы интересно посмотреть, если бы «Ростов» тренировал Кириченко, а «Рубин» – Федотов.

Федотов подходит под «Рубин», под его амбиции, под его финансовые возможности.

– Многим русским специалистам дают шансы, кто-то ими пользуется, кто-то – нет.

– Им дают больше шансов, чем Артиге? Артига выиграл честную конкуренцию? Я не критикую иностранцев и русских, но мне кажется, что российским специалистам не дают столько карт-бланша, сколько иностранцам.

– Какой здесь карт-бланш?

– Его взяли в «Рубин», а не в «Факел» или «Акрон».