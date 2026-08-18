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  • Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров

Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров

18 августа, 00:47
2

Александр Кержаков возмущен тем, что некоторые команды РПЛ возглавляют иностранные тренеры.

В пример он привел «Рубин» и «Ростов» с испанскими тренерами Франком Артигой и Джонатаном Альбой.

– Я не понимаю, что Артига и Альба дают российскому футболу.

– Что не так с Альбой?

– А что так? Я сейчас побуду Михаилом Даниловичем Гершковичем и скажу, что при любом отечественном тренере, пришедшем на место Альбы, команда не будет играть хуже.

У него игроки для десятого места, вот и все. Что сверхъестественного делает Альба сейчас?

– Он держит уровень этой команды.

– Вы думаете, никто другой не смог бы держать уровень?

– Кто смог бы держать этот уровень?

– Если бы спросили мое мнение, кто смог бы стать главным тренером «Ростова», я бы назвал Кириченко.

– За какие заслуги?

– А за какие заслуги Альба там? Мы вводим лимит, чтобы в нынешней ситуации развивать молодежь. Почему в данной ситуации мы не можем развивать российских тренеров?

– Кто им мешает?

– Руководство клубов. Почему они их не берут? Матч «Ростов» – «Рубин». Для меня с точки зрения тренерских баталий было бы интересно посмотреть, если бы «Ростов» тренировал Кириченко, а «Рубин» – Федотов.

Федотов подходит под «Рубин», под его амбиции, под его финансовые возможности.

– Многим русским специалистам дают шансы, кто-то ими пользуется, кто-то – нет.

– Им дают больше шансов, чем Артиге? Артига выиграл честную конкуренцию? Я не критикую иностранцев и русских, но мне кажется, что российским специалистам не дают столько карт-бланша, сколько иностранцам.

– Какой здесь карт-бланш?

– Его взяли в «Рубин», а не в «Факел» или «Акрон».

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Кержаков Александр Артига Франк Альба Джонатан
Комментарии (2)
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Garrincha58
1787028990
А чтобы ты БББ дал, как тренер этим командам??? А в целом конкретно иностранный тренер не обязан что то давать нашему футболу они приезжают в нашу страну с одной конкретной целью тренировать команду с которой у них контракт.Если мыслить глобально то в наш футбол должны вкладываться отечественные функционеры тренеры ДЮСШ и конечно тренеры сборной и отдельных команд.Что дали нашему футболу как тренеры Мостовой, Бубнов, Радимов, Тихонов, Аленичев, Ташуев, Шалимов, а тот же Семак считающийся одним из лучших наших коучей что он дал да ничего ни одного русского футболиста он не воспитал в Зените. Прежде чем критиковать иностранцев сядь на досуге и подумай что ты сам дал, как тренер.Критиковать любой дилетант может.
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bashnat013
1787038533
Вот чудак человек! Сколько агенты получили за иностранных тренеров и сколько бы получили за тех что назвал!!!
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