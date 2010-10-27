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Франк Артига
Франк Артига
Испания
30 июля 1976 (50)
Тренер
Статистика
Новости
В «Рубине» рассказали об изменениях после Артиги
31 октября
Защитник «Рубина»: «После ухода Артиги мы стали дисциплинированнее играть»
31 октября
2
Руководство «Рубина» отругали за нелепое решение: «Какой лапши им навешали?»
30 октября
2
Семшов – об отставке Артиги: «Должны быть вопросы по его назначению в «Рубин»
29 октября
1
Игроки «Рубина» с позитивом восприняли отставку Артиги
28 октября
Селюк – о Слуцком: «Ничтожество и пустомеля»
27 октября
10
Гурцкая жестко отреагировал на смену тренера в «Рубине»: «Привезли непонятно кого»
27 октября
2
Слуцкий назвал тренера и агента, которые вредят российскому футболу
26 октября
7
Артига попрощался с «Рубином» после увольнения: «Спасибо и извините»
25 октября
Селюк обвинил игроков «Рубина» в сливе Артиги
25 октября
3
Стал известен заработок Артиги на увольнении из «Рубина»
25 октября
1
Фото
«Рубин» раскрыл врио главного тренера после ухода Артиги
24 октября
5
Фото
«Рубин» избавился от Артиги
24 октября
12
Клуб РПЛ призвали избавиться от главного тренера
24 октября
3
Артига прокомментировал поражение «Рубина» от «Крыльев Советов»
24 октября
Слуцкого назвали дебилом, мерзавцем и ничтожеством
20 октября
13
Селюк – об Артиге: «Такое чувство, что его просто сливают»
20 октября
2
Стало известно, почему «Рубин» оставил Артигу
20 октября
Слуцкий раскритиковал Артигу: «Он полностью подстроился под руководство «Рубина» и потерял уважение команды»
20 октября
2
Стало известно, почему «Рубин» отложил смену тренера
19 октября
«Рубин» изменил решение по главному тренеру
19 октября
3
«Все?»: Генич ждет отставку в клубе РПЛ
19 октября
1
Артига – об игроке «Спартака»: «Им повезло иметь такого сильного футболиста»
19 октября
11
«Рубин» уволит Артигу и пригласит на его место тренера за 100 миллионов
18 октября
11
Артига ответил на вопрос об уходе из «Рубина» после 0:4 от «Спартака»
18 октября
Артига пригрозил «Спартаку»: «Знаю методику Карседо»
16 октября
2
Тренер «Рубина» Артига дал обещание после 1:4 от «Оренбурга»
16 октября
Селюк «Без Артиги «Рубин» боролся бы за выживание»
26 сентября
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
25 сентября
1
Стало известно, кто возглавит «Рубин» в случае увольнения Артиги
24 сентября
4
1
2
3
4
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