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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Франк Артига - статистика

Испания
30 июля 1976 (50)
Тренер
Статистика Новости
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Россия. Кубок, 4 тур
Рубин
1 : 4
15.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
0 : 1
11.10.2026
Динамо
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Рубин
4
0
2
2
Россия. Кубок, 4 тур
Рубин
1 : 4
15.10.2026
Оренбург
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
1 : 1
02.09.2026
Рубин
Россия. Кубок, 2 тур
Рубин
1 : 1
19.08.2026
Спартак
Россия. Кубок, 1 тур
Родина
5 : 0
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Рубин
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