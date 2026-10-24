Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Франк Артига
Статистика
Франк Артига - статистика
Испания
30 июля 1976 (50)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Россия. Кубок, 4 тур
Рубин
1 : 4
15.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
0 : 1
11.10.2026
Динамо
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
Лига чемпионов Африки 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Товарищеские матчи 2024
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень 2023
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Первая лига 2023/2024
Россия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023
Команда
И
В
П
Н
Рубин
4
0
2
2
Россия. Кубок, 4 тур
Рубин
1 : 4
15.10.2026
Оренбург
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
1 : 1
02.09.2026
Рубин
Россия. Кубок, 2 тур
Рубин
1 : 1
19.08.2026
Спартак
Россия. Кубок, 1 тур
Родина
5 : 0
04.08.2026
Рубин
Главные новости
Фото
«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
5
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
3
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
6
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
2
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
6
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
2
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
3
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+