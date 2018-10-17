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Александр Кержаков
Александр Кержаков
Россия
27 ноября 1982 (43)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Орлов определил лучший дуэт игроков в истории «Зенита»
23 октября
1
Кержаков спрогнозировал точный счет матча «Локо» – «Краснодар»
17 октября
18
«Ты не отец, ты ничтожество»: дочь Кержакова вновь попала в рехаб
10 октября
21
Дочь легенды российского футбола призналась, что была проституткой
9 октября
6
Кержаков – о ЦСКА: «Напоминает прошлогоднюю «Балтику»
6 октября
6
Вагнер Лав определил лучшего российского нападающего, против которого играл
6 октября
1
«Я обалдел»: Кержакова шокировала зарплата тренера в клубе РПЛ
6 октября
3
Кержаков поставил под сомнение место Даку в составе «Спартака»
5 октября
2
Кержаков рассказал, чем его раздражал Акинфеев
4 октября
3
Кержаков назвал лучшего партнера в карьере
4 октября
4
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18 августа
4
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
18 августа
2
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
18 августа
3
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
18 августа
3
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
18 августа
11
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
18 августа
8
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
18 августа
1
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
18 августа
2
Кержаков определил, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году
23 июля
3
Кержаков определил лучшего в истории футбола – это не Месси
22 июля
1
Кержаков поставил крест на Аргентине после ухода Месси
21 июля
6
Кержаков определил самую мощную сборную на ЧМ-2026
26 июня
Кержаков одним словом описал быстрый вылет Турции с ЧМ-2026
26 июня
1
Кержаков двумя словами описал дубль 41-летнего Роналду в ворота Узбекистана
26 июня
2
Кержаков ответил, за кого будет болеть на ЧМ-2026
10 июня
1
Кержаков спрогнозировал лучшего бомбардира ЧМ-2026
7 июня
Кержаков назвал четырех фаворитов ЧМ-2026
4 июня
1
Кержаков оценил вероятность трансферов Батракова и Кисляка в «ПСЖ»
31 мая
3
Кержаков обижен на «Зенит» из-за решения в 30-м туре РПЛ
19 мая
8
Кержаков назвал матч 29-го тура РПЛ, где гости «просто уничтожат» хозяев
10 мая
13
1
2
3
4
5
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
3
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
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Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
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Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
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Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
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Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
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Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
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