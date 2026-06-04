Кержаков назвал четырех фаворитов ЧМ-2026

Александр Кержаков рассказал, какие сборные считает главными претендентами на победу на предстоящем чемпионате мира.
«Я не буду оригинален, все эксперты об этом говорят. На мой взгляд, наиболее предпочтительны и примерно равные шансы на победу у сборных Франции, Испании, Португалии и Германии», – заявил Кержаков.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- На чемпионате мира будет 11 футболистов из РПЛ.
- На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой мундиаля.
Источник: «РИА Новости»