Кержаков назвал четырех фаворитов ЧМ-2026

Александр Кержаков рассказал, какие сборные считает главными претендентами на победу на предстоящем чемпионате мира.

«Я не буду оригинален, все эксперты об этом говорят. На мой взгляд, наиболее предпочтительны и примерно равные шансы на победу у сборных Франции, Испании, Португалии и Германии», – заявил Кержаков.