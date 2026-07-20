⚡ Испания выиграла ЧМ-2026 благодаря голу Торреса на 106-й минуте

Испания обыграла Аргентину в финальном матче чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде и закончилась со счетом 1:0 в пользу европейской сборной.

Единственный гол в экстра-тайме забил нападающий испанцев Ферран Торрес.

Сборная Испании стала чемпионом мира впервые с 2010 года.

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