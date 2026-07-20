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  • ⚡ Испания выиграла ЧМ-2026 благодаря голу Торреса на 106-й минуте

⚡ Испания выиграла ЧМ-2026 благодаря голу Торреса на 106-й минуте

Сегодня, 01:02
53

Испания обыграла Аргентину в финальном матче чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде и закончилась со счетом 1:0 в пользу европейской сборной.

Единственный гол в экстра-тайме забил нападающий испанцев Ферран Торрес.

Сборная Испании стала чемпионом мира впервые с 2010 года.

Чемпионат мира. Финал
Испания - Аргентина - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - Ф. Торрес, 106.
Удаления: нет - Э. Фернандес, 90+3 (вторая ж.к).
Таблица турнира

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Аргентина Испания
Комментарии (53)
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ScarlettOgusania
1784498639
Испания - брависсимо..!!!🤩 чемпионы мира..! арги без ударов по воротам играли...
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Semenycch
1784498664
Браво Испания! Лучшая команда по игре на этом чемпионате!
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knikos
1784498755
Всё по делу ! Сильнейшая команда стала чемпионом ! Победил футбол !
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rash1959
1784498844
Перед игрой надо было случайным жребием дать фору и начать игру со счёта 1-0 в пользу одной из команд. Вот тогда увидели бы суперфинал. Но Испания была на голову сильнее всех остальных и стала Чемпионом. Отличный Чемпионат Мира.
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R_a_i_n
1784498877
Испания чемпионы, пиндосам позор!
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VVM1964
1784498921
Viva España — campeones del mundo !!! Браво👋!!! Дожали таки! Был бы верх несправедливости, если бы дошло до пенальти и победила Аргентина не нанесшая НИ ОДНОГО УДАРА не только в створ, но и по воротам!!! Ну хоть здесь радость - болел за них с самого начала чемпионата !!!💪
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гууд
1784499070
Испания лучшая! а аргентина грязная сборная оказалась, так грязно играть и провоцировать, это конечно не игра чемпионов... Месси надеюсь все...
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Cubinec1989
1784499221
Фанатов сборной Испании с победой. С убедительной победой! Тотальное преимущество, всех соперников просто катком проехали
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Измайловский Кочегар
1784499454
Испанию - с заслуженной победой! Аргентина - позорище, ноль ударов по воротам.
Ответить
NewLife
1784499951
Испанцы показали высочайший класс в организации игры, их игрок, владеющий мячом, всегда имел хороший вариант отдать пас. Ямаль великолепен. С такой командой сопернику очень трудно физически, они так измотали аргов, что те почти перестали бегать. Аргентина играла подло: фолили изподтишка, симулировали, провоцировали, и вся скамейка постоянно давила на судью. Вот у кого научился пантомиме сельдерей. Паредес также показал, что пребывание у блохастых не прошло даром, просто рубил испанцев по ногам и наезжал на судью.
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