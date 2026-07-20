⚡ Испания выиграла ЧМ-2026 благодаря голу Торреса на 106-й минуте

Испания обыграла Аргентину в финальном матче чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде и закончилась со счетом 1:0 в пользу европейской сборной.
Единственный гол в экстра-тайме забил нападающий испанцев Ферран Торрес.
Сборная Испании стала чемпионом мира впервые с 2010 года.
Чемпионат мира. Финал
Испания - Аргентина - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира
Гол: 1:0 - Ф. Торрес, 106.
Удаления: нет - Э. Фернандес, 90+3 (вторая ж.к).
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Источник: «Бомбардир»