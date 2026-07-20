Уильямс – после победы на ЧМ: «Я наступил в дерьмо, ел дерьмо, а теперь целую святыню»

Вингер сборной Испании Нико Уильямс высказался о победе национальной команды на ЧМ-2026.

«Не думаю, что мы до конца осознаем, что это на самом деле, но мы очень счастливы. С ума сойти!

Все здесь, чтобы внести свой вклад. Никто не может прийти сюда и вести себя как звезда, мы работаем ради всех.

[О сезоне]. С ума сойти: я наступил в дерьмо [Уильямс пропустил часть сезона из-за травмы], ел дерьмо, а теперь целую святыню. Это самый счастливый день в моей жизни, учитывая, через что я прошел в этом году», – сказал Уильямс.

В финале Испания – Аргентина (1:0) вингер отдал передачу на Феррана Торреса, который забил единственный гол на 106-й минуте.

24-летний Уильямс провел на ЧМ 6 матчей и во всех выходил на замену.

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