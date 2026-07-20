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  • Уильямс – после победы на ЧМ: «Я наступил в дерьмо, ел дерьмо, а теперь целую святыню»

Уильямс – после победы на ЧМ: «Я наступил в дерьмо, ел дерьмо, а теперь целую святыню»

Сегодня, 10:36
18

Вингер сборной Испании Нико Уильямс высказался о победе национальной команды на ЧМ-2026.

«Не думаю, что мы до конца осознаем, что это на самом деле, но мы очень счастливы. С ума сойти!

Все здесь, чтобы внести свой вклад. Никто не может прийти сюда и вести себя как звезда, мы работаем ради всех.

[О сезоне]. С ума сойти: я наступил в дерьмо [Уильямс пропустил часть сезона из-за травмы], ел дерьмо, а теперь целую святыню. Это самый счастливый день в моей жизни, учитывая, через что я прошел в этом году», – сказал Уильямс.

  • В финале Испания – Аргентина (1:0) вингер отдал передачу на Феррана Торреса, который забил единственный гол на 106-й минуте.
  • 24-летний Уильямс провел на ЧМ 6 матчей и во всех выходил на замену.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: Marca
Чемпионат мира Аргентина Испания Уильямс Нико
Комментарии (18)
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vvv123
1784534291
Ну ты и хуфноед! Тебе только в Спартак Москвобад!
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Интерес
1784536939
Тема "ел дер:рьмо" освещена недостаточно подробно.Перед "целованием святыни" хоть рот вытер? Или после прикосновения к ней Д.Трампа всё неактуально???
Ответить
Интерес
1784536977
Тема "ел дер:рьмо" освещена недостаточно подробно.Перед "целованием святыни" хоть рот вытер? Или после прикосновения к ней Д.Трампа всё неактуально???
Ответить
suchi-69
1784538919
Точно так же как и хряки, но только тем целовать нечего, кроме коричневого очка товарища
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Давид59
1784539556
Это тот, с ананасом на голове? Классный парень. Чем-то Луиса Энрике напоминает (не внешне, по игре)
Ответить
Из Твери Леха
1784542046
зеленый слоник в мире футбола
Ответить
АртурZaСМ
1784546119
А зачем ты де.рьмо ел? не надо было есть де.рьмо
Ответить
рылы
1784546186
голевую вчера отдал, молодец.
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