Овечкин назвал лучшего игрока ЧМ-2026

Российский хоккеист Александр Овечкин подвел итоги прошедшего чемпионата мира по футболу.

– Футбол [в финале ЧМ-2026] был нудный, скучный. Только два момента было в первом тайме.

И в принципе, когда удалился игрок Аргентины, там уже все было понятно. Там они просто перевалились на половину...

– Ты считаешь, что это закономерно и справедливо, что именно Испания выиграла?

– По игре, которую нам показали в финале, 100%.

– А лучший игрок этого чемпионата для тебя Родри или кто-то другой?

– Для меня – Месси.