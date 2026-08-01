Овечкин назвал лучшего игрока ЧМ-2026

Российский хоккеист Александр Овечкин подвел итоги прошедшего чемпионата мира по футболу.
– Футбол [в финале ЧМ-2026] был нудный, скучный. Только два момента было в первом тайме.
И в принципе, когда удалился игрок Аргентины, там уже все было понятно. Там они просто перевалились на половину...
– Ты считаешь, что это закономерно и справедливо, что именно Испания выиграла?
– По игре, которую нам показали в финале, 100%.
– А лучший игрок этого чемпионата для тебя Родри или кто-то другой?
– Для меня – Месси.
- На мундиале Месси оформил 8+4 в 8 матчах.
- Он не отметился голевыми действиями только в финале.
- Во время турнира аргентинцу исполнилось 39 лет.
Источник: ютуб-канал Fonbet