Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил поведение президента ФИФА Джанни Инфантино.
– Вы сказали о действиях Трампа. А президент ФИФА Инфантино вас разочаровал?
– Да. Я, конечно, понимаю его поведение. Но это не по-мужски. Он не мужчина, который отстаивает свои взгляды и бьется за честность мирового спорта.
– А понимаете его в чем?
– Знаете, если бы мне сегодня Трамп сказал уйти из театра и кино, я бы сделал это, удовлетворив его просьбу.
– Зачем?
– Это личность мирового масштаба. Если бы Наполеон или Александр Невский сказали мне сделать так, я бы послушал князя. И по поручению Трампа ушел бы из театра, если бы это пошло на пользу нашей стране.
- Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы президент ФИФА Джанни Инфантино занял пост генерального секретаря ООН.
- После ЧМ-2026 Трамп и Инфантино вместе вручали трофей победителю, которым стала сборная Испании.
Источник: «Спорт-Экспресс»