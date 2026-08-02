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  • Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»

Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»

2 августа, 09:43
21

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил поведение президента ФИФА Джанни Инфантино.

– Вы сказали о действиях Трампа. А президент ФИФА Инфантино вас разочаровал?

– Да. Я, конечно, понимаю его поведение. Но это не по-мужски. Он не мужчина, который отстаивает свои взгляды и бьется за честность мирового спорта.

– А понимаете его в чем?

– Знаете, если бы мне сегодня Трамп сказал уйти из театра и кино, я бы сделал это, удовлетворив его просьбу.

– Зачем?

– Это личность мирового масштаба. Если бы Наполеон или Александр Невский сказали мне сделать так, я бы послушал князя. И по поручению Трампа ушел бы из театра, если бы это пошло на пользу нашей стране.

  • Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы президент ФИФА Джанни Инфантино занял пост генерального секретаря ООН.
  • После ЧМ-2026 Трамп и Инфантино вместе вручали трофей победителю, которым стала сборная Испании.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (21)
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docndoc
1785654466
А если трамп скажет: "иди и убейся об стенку.."? Личность "мирового масштаба" нашёл..
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Цугундeр
1785654698
)))!!! "Куда Вас , сударь, к чёрту (понесло)?" ну почти (с)
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Rad Meat
1785656013
Что ты несёшь ?
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VVM1964
1785656169
Что-то я совсем запутался - на пользу "нашей" стране и при чем здесь Трамп ?... Я смотрю твой сын прям по твоим "заветам" работу работает - всё на благо народа !!! И то правда - на хрена простолюдинам интернет "меньше знаешь - крепче спишь" !!!🤣
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...уефан
1785656659
...совсем плохой стал Боярский М.С...
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Интерес
1785656735
...и тут гвардейца серого кардинала Миллера понесло.А так долго и удачно играл роль мушкетёра короля!Фу-у-у...
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R_a_i_n
1785657884
Что-то совсем плох Боярский.
Ответить
Давид59
1785659355
Всё сказанное говорит о его сильной деменции. Но одна фраза про Инфантино всё же выделяется. Это: "... бьется за честность мирового спорта"
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mikatv
1785663022
Психология холуя. Да если бы тебе Беглов сказал уйти из театра ты бы вприпрыжку побежал.
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шахта Заполярная
1785663397
Скрепит, но уже не седло, похоже и смазка уже не помогает
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