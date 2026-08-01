Губерниев сказал, кто погубил президента ФИФА Инфантино

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о резонансной инициативе президента ФИФА Джанни Инфантино.

Инфантино хотел продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

В УЕФА пригрозили бойкотом турнира.

Совет УЕФА выступил от лица 55 входящих в него стран, включая Россию.

Позднее президент ФИФА заявил об отказе от скандального проекта.

Сообщалось, что Инфантино близок к отставке с занимаемой должности.

«Сближение с семьей Дональда Трампа принесло катастрофические результаты, Инфантино могут вообще выгнать. Там вотум недоверия зреет.

И сама идея очень неудачная, он переоценил свои силы. Оказался так себе политиком. Головокружение от успехов, называется.

Вроде бы денег заработали много на чемпионате мира, решили формат поменять… Но столкнулся с таким сопротивлением и сдал назад. И сейчас главная его задача – удержаться на плаву.

Представьте, как всe меняется буквально за несколько дней! История с делением футбола с семьей Трампа… Всe‑таки отвечать за это должна была компания с зятем Трампа Джаредом Кушнером. То есть понятно было, что мир от этого не в восторге – Европа встрепенулась, КОНКАКАФ…

Теперь Инфантино будет шкуру свою спасать. Посмотрим, что из этого выйдет, но ситуация очень интересная. В общем, решил Гаврила отказаться, Гаврилу Трамп не вдохновил!» – сказал Губерниев.