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Инфантино близок к потере должности президента ФИФА

31 июля, 23:20
3

Джанни Инфантино может в скором времени покинуть пост президента ФИФА.

Глава организации потерял поддержку большинства других чиновников из-за его стиля управления и безоговорочной лояльности Дональду Трампу.

Инфантино единолично принимает важные решения, но отказывается нести ответственность за их последствия.

Как сообщает инсайдер Ромен Молина, действующего президента ФИФА готовят к отставке. Одно из главных лиц заговора – генеральный секретарь Маттиас Графстрем.

Источник утверждает, что Инфантино потерял контроль над ФИФА и вскоре лишится занимаемой должности.

  • Инфантино стал президентом ФИФА 26 февраля 2016 года.
  • В 2019-м его переизбрали на второй срок, в 2023-м – на третий.
  • Новые выборы запланированы на март 2027 года.

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Источник: твиттер журналиста Ромена Молины
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (3)
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R_a_i_n
1785536708
Зелебоба в мире футбола!
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1785559032
Дай Бог! Там не к отставке эту мразь надо готовить, а к посадке.
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Просто-333
1785567709
И отправить пингвинами руководить
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