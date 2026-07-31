Инфантино близок к потере должности президента ФИФА

Джанни Инфантино может в скором времени покинуть пост президента ФИФА.

Глава организации потерял поддержку большинства других чиновников из-за его стиля управления и безоговорочной лояльности Дональду Трампу.

Инфантино единолично принимает важные решения, но отказывается нести ответственность за их последствия.

Как сообщает инсайдер Ромен Молина, действующего президента ФИФА готовят к отставке. Одно из главных лиц заговора – генеральный секретарь Маттиас Графстрем.

Источник утверждает, что Инфантино потерял контроль над ФИФА и вскоре лишится занимаемой должности.