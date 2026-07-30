Все страны УЕФА бойкотируют ЧМ-2030, если права продадут частникам

Все 55 стран, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), договорились бойкотировать чемпионат мира 2030 года. Об этом сообщил в соцсетях журналист talkSPORT Бен Джейкобс со ссылкой на источники в организации.

Под бойкот также попали женский чемпионат мира и клубный чемпионат мира. Причиной стал протест против инициативы президента ФИФА Джанни Инфантино продать доли в турнирах частным инвесторам.