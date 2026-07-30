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  • Все страны УЕФА бойкотируют ЧМ-2030, если права продадут частникам

Все страны УЕФА бойкотируют ЧМ-2030, если права продадут частникам

30 июля, 18:11
7

Все 55 стран, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), договорились бойкотировать чемпионат мира 2030 года. Об этом сообщил в соцсетях журналист talkSPORT Бен Джейкобс со ссылкой на источники в организации.

Под бойкот также попали женский чемпионат мира и клубный чемпионат мира. Причиной стал протест против инициативы президента ФИФА Джанни Инфантино продать доли в турнирах частным инвесторам.

  • По имеющейся информации, Инфантино готовит план продажи, который способен принести ему лично десятки миллионов фунтов.
  • Переговоры велись с лицами, приближенными к администрации президента США Дональда Трампа.
  • Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей уже осудили эти планы. При этом Инфантино предложил странам-членам ФИФА финансовую поддержку в размере 40 миллионов долларов каждой при условии одобрения сделки.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира
Комментарии (7)
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R_a_i_n
1785428346
Старый прайдоха трумп введёт санкции против уефы😅
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Manilov
1785430108
Ай, какие смелые, бабушкины пирожочки! Ну пусть пока покочевряжатся. Потом папка цыкнет и прибегут, как миленькие.
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TOMSON
1785431234
Интересно получается. Звучит круто, УЕФА европейские страны. Но по факту Евросоюз это единое государство. И вот у одного этого государства теперь есть жесткий рычаг давления. Захотели Россию убрать бойкот, захотели заблокировать решение бойкот. Как-то неправильно это.
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САДЫЧОК
1785431343
Этого лысого посадит его дружбан Трамп.
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evmedevin
1785431902
Комментарий скрыт модератором
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