УЕФА приготовил план своего ЧМ

УЕФА располагает готовой концепцией Глобальной лиги наций, которая может заменить чемпионат мира для европейских сборных.
Разработка формата велась еще в 2017 году – до того, как 55 ассоциаций УЕФА единогласно пригрозили ФИФА бойкотом мужского и женского чемпионатов мира. Причиной конфликта стало намерение ФИФА продать часть прав на турнир частным инвесторам.
Концепция Глобальной лиги наций предполагает проведение семи финальных турниров в разных странах. В каждом из них примут участие по восемь сборных, распределенных по дивизионам согласно рейтингу. Турниры стартуют сразу с четвертьфиналов.
Состав участников каждого дивизиона выглядит так: три представителя Европы, два – Южной Америки, по одному от Африки, Азии и Северной Америки. Сборная из Океании появляется только в четвертом дивизионе.
Финальные этапы планировалось проводить в нечетные годы, свободные от чемпионатов Европы и мира.
- Проект заморозили из-за позиции президента ФИФА Джанни Инфантино, который настаивал на запуске расширенного клубного чемпионата мира.
- В итоге в 2018 году УЕФА внедрил только европейскую Лигу наций – она должна была служить отборочным этапом к Глобальной лиге наций.
- Сейчас Инфантино намерен продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.