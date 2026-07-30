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УЕФА приготовил план своего ЧМ

30 июля, 21:57
4

УЕФА располагает готовой концепцией Глобальной лиги наций, которая может заменить чемпионат мира для европейских сборных.

Разработка формата велась еще в 2017 году – до того, как 55 ассоциаций УЕФА единогласно пригрозили ФИФА бойкотом мужского и женского чемпионатов мира. Причиной конфликта стало намерение ФИФА продать часть прав на турнир частным инвесторам.

Концепция Глобальной лиги наций предполагает проведение семи финальных турниров в разных странах. В каждом из них примут участие по восемь сборных, распределенных по дивизионам согласно рейтингу. Турниры стартуют сразу с четвертьфиналов.

Состав участников каждого дивизиона выглядит так: три представителя Европы, два – Южной Америки, по одному от Африки, Азии и Северной Америки. Сборная из Океании появляется только в четвертом дивизионе.

Финальные этапы планировалось проводить в нечетные годы, свободные от чемпионатов Европы и мира.

  • Проект заморозили из-за позиции президента ФИФА Джанни Инфантино, который настаивал на запуске расширенного клубного чемпионата мира.
  • В итоге в 2018 году УЕФА внедрил только европейскую Лигу наций – она должна была служить отборочным этапом к Глобальной лиге наций.
  • Сейчас Инфантино намерен продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

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Источник: Sky News
Чемпионат мира
Комментарии (4)
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Artemka444
1785442509
Бред полный
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Rad Meat
1785446576
Тоже .уйня... Как и Еврокубки стали с непонятной группой из тысячи команд и непонятно кто с кем играет и почему... Только Плэй-офф можно смотреть....
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Romeo 123
1785455827
Ненадо ничего менять, еврокубки противно смотреть , наменяли уже
Ответить
BRO_football
1785471337
О как! И это делает УЕФА, который запретил топ-клубам Европы создать свою Лигу чемпионов - Суперлигу! Аргументом создания Суперлиги был тот же - только небольшое количество команд и только топ-клубы, без множества мелких клубов из нефутбольных стран.
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