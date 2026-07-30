УЕФА приготовил план своего ЧМ

УЕФА располагает готовой концепцией Глобальной лиги наций, которая может заменить чемпионат мира для европейских сборных.

Разработка формата велась еще в 2017 году – до того, как 55 ассоциаций УЕФА единогласно пригрозили ФИФА бойкотом мужского и женского чемпионатов мира. Причиной конфликта стало намерение ФИФА продать часть прав на турнир частным инвесторам.

Концепция Глобальной лиги наций предполагает проведение семи финальных турниров в разных странах. В каждом из них примут участие по восемь сборных, распределенных по дивизионам согласно рейтингу. Турниры стартуют сразу с четвертьфиналов.

Состав участников каждого дивизиона выглядит так: три представителя Европы, два – Южной Америки, по одному от Африки, Азии и Северной Америки. Сборная из Океании появляется только в четвертом дивизионе.

Финальные этапы планировалось проводить в нечетные годы, свободные от чемпионатов Европы и мира.