«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о скандале, связанном с отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.

Через несколько дней его дисквалификацию внезапно приостановили.

Известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил главе ФИФА Джанни Инфантино минимум дважды.

США с Балогуном в составе разгромно проиграли Бельгии – 1:4.

«Это, мягко говоря, шокирует. У нас есть правила. Если вы не соблюдаете собственные правила, то игра теряет всякий смысл.

Некоторые федерации за пределами Европы отстраняли из-за вмешательства властей. И вдруг президент страны говорит: «Я позвонил ему [Инфантино] и сказал, чтобы он посмотрел на это».

А потом президент ФИФА говорит: «Это было независимое решение». Это шокирует нас и как футбольных болельщиков, и как руководящий орган.

Поверьте мне, почти все были в шоке. Просто не все осмелились заговорить», – заявил Чеферин.