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Товарищеские матчи. Сборные
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США
Сборная США по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.ussoccer.com/
Тренер:
Маурисио Почеттино
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Трамп впервые прокомментировал отмену дисквалификации Балогуна
18 июля
1
Назван человек, принявший решение об отмене дисквалификации Балогуна
13 июля
10
В Белом доме отреагировали на пародию на Трампа от игроков сборной Бельгии
11 июля
Нигматуллин заявил о коррупции на ЧМ-2026
10 июля
4
Видео
Американская ведущая заявила, что Босния и Герцеговина – это разные страны
10 июля
6
Мостовой – о сборной США на ЧМ-2026: «Теперь могут звонить кому угодно»
8 июля
2
Ловчев сказал, что его удивило на ЧМ-2026: «Вы что, боженьки там, в ФИФА?»
8 июля
6
Бубнов: «Трамп – дурак, Инфантино обречен»
8 июля
17
Хиддинк обратился к Трампу
7 июля
11
Канчельскис раскритиковал Инфантино: «Повел себя не как мужик»
7 июля
2
Лукаку побил рекорд ЧМ
7 июля
1
Хабиб прокомментировал поражение США от Бельгии в 1/8 финала ЧМ-2026
7 июля
Реакция Ибрагимовича на вылет сборной США с ЧМ-2026 от Бельгии
7 июля
2
Хавбек сборной Бельгии выбыл на 7-8 месяцев из-за травмы на ЧМ-2026
7 июля
Племянница Трампа объяснила его действия в ситуации с Балогуном
7 июля
5
Куртуа – о ситуации с Балогуном: «Я читал и просто смеялся»
7 июля
3
Тренер сборной США: «Команда показала, что мы можем играть в соккер и конкурировать»
7 июля
6
Балогун отреагировал на решение ФИФА по отмене дисквалификации
7 июля
6
ФИФА опубликовала разъяснение решения по Балогуну из 13 пунктов
7 июля
21
Тренер сборной Бельгии отреагировал на победу над США
7 июля
1
Почеттино прокомментировал вылет сборной США с ЧМ-2026
7 июля
5
Фото
«Отмените вот это»: Бельгия поиздевалась над США после победы в матче ЧМ
7 июля
11
Фото
Игроки сборной Бельгии исполнили танец Трампа в концовке матча с США
7 июля
5
Чемпионат мира 2026, 7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
7 июля
ЧМ-2026. США вылетели из турнира, разгромно уступив Бельгии (1:4), Балогун отыграл 92 минуты
7 июля
41
Балогун – в старте сборной США на матч с Бельгией
7 июля
2
1
2
3
4
5
Главные новости
Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
5
Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
17:40
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Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
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Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
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ЦСКА показал фото травмированных Акинфеева и Баринова
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Роналду может купить футбольный клуб
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Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
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Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
2
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
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