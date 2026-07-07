Реакция Ибрагимовича на вылет сборной США с ЧМ-2026 от Бельгии

Златан Ибрагимович объяснил разгромное поражение сборной США от Бельгии в 1/8 финала ЧМ-2026.

Американцы проиграли со счетом 1:4.

В четвертьфинале бельгийцы встретятся с Испанией.

«США сыграли с командой сильнее себя. На бумаге Бельгия сильнее. Это был худший матч США на турнире, но они встретились с серьезным соперником.

США не смогли войти в первый тайм, учитывая их стартовый состав, но могут гордиться собой. В других матчах они не разочаровали.

Да, сегодняшний результат плох, но это был хороший турнир для них. Они добились своего максимума.

С удачей можно было пройти дальше, но сегодня для США был отрезвляющий момент», – сказал Ибрагимович.

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