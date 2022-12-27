Сборная Бельгии по футболу

- 10 февраля
- 12:44 Кавазашвили: «Тедеско поскакал в России по бровкам и доскакал до сборной Бельгии» 1
- 9 февраля
- 21:55 Ещенко отреагировал на назначение Тедеско главным тренером сборной Бельгии 6
- 17:59 Канчельскис: «Тедеско не достиг уровня главного тренера сборной Бельгии» 3
- 14:14 Бельгийская ассоциация советовалась со «Спартаком» перед назначением Тедеско 4
- 12:50 Ловчев: «Для меня Тедеско как тренер закончился. За деньги продастся куда угодно» 24
- 8 февраля
- 21:05 Гладилин: «Тедеско в сборной Бельгии благодаря «Спартаку» 1
- 20:52 Бельгийский журналист: «Фанаты верят в Тедеско как тренера сборной»
- 18:58 Тедеско задумался о работе в сборной Бельгии, сидя в кабинете у дантиста 2
- 18:54 Зарема раскритиковала ветеранов «Спартака» за «ненависть» к Тедеско 5
- 18:08 В сборной Бельгии перед Тедеско поставили две задачи 1
- 17:46 В Бельгийской ассоциации объяснили, почему назначили Тедеско главным тренером сборной 2
- 15:09 Федун прокомментировал назначение Тедеско тренером сборной Бельгии 2
- 12:21 Экс-тренер «Крыльев» стал спортивным директором сборной Бельгии 4
- 11:24 Фото Тедеско возглавил сборную Бельгии 13
- 3 февраля
- 10:12 Мостовой: «Абаскаль и «Севилья» – фейк. Тедеско в сборной Бельгии – вообще нонсенс!» 12
- 2 февраля
- 20:52 «Видимо, агенты хорошо поработали». Канчельскис – о Тедеско в сборной Бельгии 1
- 19:45 «Я охренел, когда услышал. Ну как же так, елки-палки?». Мостовой – о Тедеско в сборной Бельгии 17
- 31 января
- 21:50 Зарема надеется, что защитник «Спартака» будет играть за сборную Бельгии при Тедеско 7
- 21:25 Зарема: «Тедеско в сборной Бельгии? Я давно в курсе была. Пусть выскажутся те, кто его попрыгунчиком называл» 23
- 20:53 Федун эмоционально отреагировал на новость о назначении Тедеско тренером сборной Бельгии 2
- 17:58 Тедеско согласился возглавить сборную Бельгии
- 30 января
- 21:47 Сборная Бельгии выбирает между Тедеско и еще одним тренером 3
- 28 января
- 11:11 Тедеско может возглавить сборную Бельгии
- 26 января
- 17:01 Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Бельгии. Конкуренты – Лев и Почеттино
- 12 января
- 20:20 5 вратарей номинированы на звание лучшего в 2022 году по версии ФИФА 5
- 11 января
- 20:21 Стал известен главный кандидат на пост тренера сборной Бельгии
- 10 января
- 11:43 Тренер Оздоева может возглавить сборную Бельгии
- 7 января
- 21:01 Анри может возглавить сборную Бельгии
- 2 января
- 21:39 Сборная Бельгии рассматривает кандидатуры двух экс-тренеров «Челси» 1
- 27 декабря 2022
- 13:00 Филимонов назвал два главных разочаровния ЧМ-2022 1