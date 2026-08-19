Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN

Российский вратарь Матвей Сафонов занял 10-е место в рейтинге лучших вратарей мира по версии ESPN.
В десятку попали:
- Давид Райя («Арсенал», сборная Испании);
- Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии);
- Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», сборная Италии);
- Унаи Симон («Атлетик», сборная Испании);
- Жоан Гарсия («Барселона», сборная Испании);
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», сборная Аргентины);
- Алиссон («Ливерпуль», сборная Бразилии);
- Диогу Кошта («Порту», сборная Португалии);
- Джордан Пикфорд («Эвертон», сборная Англии);
- Матвей Сафонов («ПСЖ», сборная России).
Выступления на ЧМ-2026 года учитывались, но не имели первостепенной роли, важнее была игра на протяжении всего сезона. Успехи на длительной дистанции оценивались выше, чем в турнирах с меньшим количеством матчей – таких, как Лига чемпионов. При этом в список попали и футболисты, пропустившие значительную часть сезона из-за травм, благодаря их игре в предыдущих сезонах.
Источник: ESPN