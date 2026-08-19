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Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN

19 августа, 11:55
6

Российский вратарь Матвей Сафонов занял 10-е место в рейтинге лучших вратарей мира по версии ESPN.

В десятку попали:

  1. Давид Райя («Арсенал», сборная Испании);
  2. Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии);
  3. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», сборная Италии);
  4. Унаи Симон («Атлетик», сборная Испании);
  5. Жоан Гарсия («Барселона», сборная Испании);
  6. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», сборная Аргентины);
  7. Алиссон («Ливерпуль», сборная Бразилии);
  8. Диогу Кошта («Порту», сборная Португалии);
  9. Джордан Пикфорд («Эвертон», сборная Англии);
  10. Матвей Сафонов («ПСЖ», сборная России).

Выступления на ЧМ-2026 года учитывались, но не имели первостепенной роли, важнее была игра на протяжении всего сезона. Успехи на длительной дистанции оценивались выше, чем в турнирах с меньшим количеством матчей – таких, как Лига чемпионов. При этом в список попали и футболисты, пропустившие значительную часть сезона из-за травм, благодаря их игре в предыдущих сезонах.

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Источник: ESPN
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Порту Эвертон Ливерпуль Астон Вилла Барселона Манчестер Сити Атлетик Реал Арсенал ПСЖ Испания Бельгия Италия Аргентина Бразилия Португалия Англия Россия Куртуа Тибо Мартинес Эмилиано Пикфорд Джордан Доннарумма Джанлуиджи Симон Унаи Сафонов Матвей Райя Давид Алиссон Кошта Диогу Гарсия Жоан
Комментарии (6)
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Цугундeр
1787131089
) Наш ЛовиньЯ даже Возинью обошёл.
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tolyismailov
1787131955
Комментарий скрыт модератором
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Император 1
1787133343
Пикфорд по-моему не очень, на ЧМ почти всегда пропускал, так ещё и лёгкие (например, против ДР Конго)
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Александр-Балашов-google
1787134693
Пикфорт вообще как не вратарь,а какой то шут на поле, вечно кривляется, как и Мартинес. Просто видимо их запихнули в этот список,потому что они играют не в топ клубах, а в своих сборных номер один.
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