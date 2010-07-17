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Сборная Англии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.thefa.com
Тренер:
Томас Тухель
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Таблица
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
6 сентября
39
Видео
Бекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
19 августа
6
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
Топ-10 игроков ЧМ-2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы
21 июля
1
Определен самый зрелищный матч ЧМ-2026
20 июля
3
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Руни считает незаслуженной «Золотую бутсу» Мбаппе
20 июля
9
Реакция Семина на 6:4 в матче Англия – Франция
19 июля
2
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
ЧМ-2026. Англия победила Францию в сумасшедшем бронзовом матче (6:4), есть хет-трик
19 июля
34
Трансляция
Франция – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026
18 июля
1
Ширер выявил на ЧМ-2026 «ерунду» и «мусор»
18 июля
9
Мостовой спрогнозировал бронзового призера ЧМ-2026
18 июля
1
Смолов посоветовал Ибрагимову выбрать сборную Англии вместо России
18 июля
5
Чемпионат мира 2026, 18-19 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
18 июля
Трамп проанализировал игру Месси: «Я кое-что знаю о соккере»
18 июля
6
Трамп высказался о тактике сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026
18 июля
Елагин описал Месси одним словом
17 июля
Фото
В ФИФА прокомментировали скандальный баннер Аргентины
17 июля
1
Мостовой – о Месси: «Волтузит всех молодых, сделал пас, который люди двумя ногами не отдадут»
17 июля
8
Бубнов – о настрое Аргентины на матч с Англией: «Обкуренные, обколотые наркоманы»
17 июля
6
Бубнов – об игроке сборной Аргентины: «Гаденыш и собака»
17 июля
10
Где смотреть матч Франция – Англия: во сколько прямая трансляция 19 июля 2026
17 июля
Франция – Англия: кто победит в матче за 3-е место Чемпионата мира 2026
17 июля
Стало известно, что требовал Тухель от игроков, вышедших на замену в матче с Аргентиной
17 июля
Реакция Тимощука на выход Аргентины в финал ЧМ-2026
17 июля
5
Соболев сравнил себя с Кейном: «Мой типаж»
17 июля
10
Мостовой встал на защиту Тухеля: «Мне непонятна критика»
17 июля
3
Лучшие игроки ЧМ-2026 по версии The Athletic
16 июля
3
1
2
3
4
5
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
5
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
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