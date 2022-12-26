Сборная Англии по футболу

- 2 февраля
- 20:36 Определена пятерка самых влиятельных темнокожих игроков в британском футболе
- 2 января
- 20:25 Экс-футболист «Арсенала» и «Ливерпуля» Пеннант объявлен банкротом 2
- 26 декабря 2022
- 20:37 Фанаты «Брентфорда» – Кейну: «Ты подвел свою страну!» 2
- 24 декабря 2022
- 12:27 Фото Модрич, Мбаппе, Бензема и Месси – в сборной 2022 года от L’Equipe 1
- 23 декабря 2022
- 15:40 Умер чемпион мира-1966 Джордж Коэн
- 19 декабря 2022
- 14:23 Фото Стала известна символическая сборная ЧМ-2022 от WhoScored. В ней только один аргентинец 8
- 12:44 Фото Опубликована символическая сборная ЧМ-2022 от L’Equipe 7
- 00:58 ФИФА назвала команду-обладателя приза фэйр-плей ЧМ-2022 3
- 18 декабря 2022
- 13:48 FA подтвердила, что Саутгейт остается в сборной Англии
- 12:19 Линекер отреагировал на решение Саутгейта остаться в сборной Англии
- 02:55 Саутгейт определился со своим будущим в сборной Англии
- 17 декабря 2022
- 09:28 Будущее Саутгейта в сборной Англии определится в 2023 году
- 16 декабря 2022
- 11:23 «Ман Сити» хочет купить двух игроков стартового состава сборной Англии 4
- 12 декабря 2022
- 19:57 Стал известен главный кандидат на пост тренера сборной Англии в случае ухода Саутгейта
- 15:58 Стали известны три кандидата на замену Саутгейта в сборной Англии 5
- 12:36 Британская пресса мотивировала игроков Франции победить Англию на ЧМ-2022 (RMC Sport)
- 10:44 Саутгейт высказался о своем будущем в сборной Англии после вылета с ЧМ-2022
- 10:22 Рэшфорд – Мбаппе: «Размажь их, король!» 2
- 09:47 Бекхэм прокомментировал вылет сборной Англии с ЧМ-2022 5
- 09:16 «Мы не можем сегодня уехать домой». Гризманн выступил с речью в перерыве матча Англия – Франция 3
- 11 декабря 2022
- 18:10 Магуайр: «Надеюсь, мы заставили англичан гордиться своей страной» 1
- 14:50 Фото Хендерсон перед матчем с Францией проигнорировал приветствие от Мбаппе 2
- 14:07 Беллингем: «Судья не соответствовал уровню матча Англия – Франция» 3
- 13:30 «Я несу ответственность». Кейн прокомментировал вылет Англии с ЧМ-2022 2
- 12:48 Кроос назвал лучший матч ЧМ-2022 2