Мостовой спрогнозировал бронзового призера ЧМ-2026

Александр Мостовой считает, что сборная Франции победит Англию в матче за третье место на чемпионате мира-2026.

«Не жду, что матч за третье место будет проходным. Для меня это отличный повод посмотреть на две очень сильные сборные.

Понятно, что обе опустошены после полуфиналов, но ведь в других видах спорта люди бьются за третье место. Почему бы это не сделать англичанам и французам?

Тем более, проигравшие в финале займут второе место и будут рыдать, а победители матча за третье только порадуются.

Все считали Францию сильнейшей сборной на турнире, но в итоге в финал они не попали. Они фавориты в каждом матче, но и у англичан есть свои шансы.

Возможно, после новости об уходе Дешама французы вообще не будут выкладываться, но я очень на это надеюсь.

У Франции есть Мбаппе, который может решить почти в любом эпизоде. Я бы сказал, что в этом матче точно не будет много голов. Чаще всего матчи поздних стадий на чемпионатах мира такими результативными и не бывают.

Максимальный счет, который мы можем увидеть, – 2:1. Предположу, что в пользу Франции», – сказал Мостовой.

Франция и Англия сыграют сегодня в 00:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча за 3-е место на ЧМ-2026.

В полуфиналах чемпионата мира французы уступили Испании (0:2), а англичане потерпели поражение от Аргентины (1:2).

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