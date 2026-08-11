Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»

Воспитанник «Спартака» Артeм Дзюба отреагировал на подписание красно-белыми нападающего Мирлинда Даку из «Рубина».

– «Спартак» подписал Даку. Как вам?

– Правильно, молодцы. Я всегда говорил: «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», берите Даку!» «Спартак» подсуетился – красавцы! На чемпионство претендуют три команды: «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Но тут очень многое зависит именно от Даку. Мирлинд, если ты меня слышишь: включайся, родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом.