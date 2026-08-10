Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным

Футбольный агент Владимир Кузьмичев на ютуб-канале «Коммент.Шоу» прокомментировал переход нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

– Супердорогой директор, который из «Арсенала»… Ну, популярное мнение. Ищет нападающего, ищет, смотрит, шерстит рынки. Но в итоге всe свелось к Даку, которого любой болельщик в России знает. Потому что он просто из каждого утюга.

– Ну да. То есть мы говорим о том, что эту работу мог проделать абсолютно любой сотрудник скаутского отдела «Спартака». Для этого не нужно приглашать специалиста из-за рубежа.

– Это популярное мнение сейчас.

– Ну, это правильно. Потому что это лeгкий трансфер. Тем более с учeтом бай-аута. Он на поверхности. Пожалуйста. Определил круг сделки, принял решение – и вперeд.