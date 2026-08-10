Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы

Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА, исключил переход экс-нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в армейский клуб.

37-летний форвард на данный момент находится в статусе свободного агента.

«Агенты не предлагали нам Дзюбу. Мы не заинтересованы в подписании Артема», – сказал Бабаев.