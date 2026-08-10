Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы

Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА, исключил переход экс-нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в армейский клуб.
37-летний форвард на данный момент находится в статусе свободного агента.
«Агенты не предлагали нам Дзюбу. Мы не заинтересованы в подписании Артема», – сказал Бабаев.
- Ранее Дзюба в интервью «Чемпионату» сообщил, что рассмотрит предложение от клуба с высокими задачами, а при отсутствии такого варианта готов завершить карьеру.
- Дзюба запрашивал у «Спартака» годовую зарплату в размере 750 тысяч евро. Представители игрока называли его возможное возвращение в московский клуб «красивой историей».
- В минувшем сезоне Артем Дзюба провел 28 матчей за тольяттинский «Акрон» и забил восемь мячей.
Источник: «РБ Спорт»