Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба

11 августа, 10:08
5

Бывший главный тренер сборой России Леонид Слуцкий считает, что нападающий Артем Дзюба был бы в «Зените» полезнее Александра Соболева.

– Были разговоры, что «Краснодар» мог взять Дзюбу. Помог бы он, пока нет Кордобы?

– Остаюсь при своeм мнении: на сегодняшний день Дзюба – самый сильный российский нападающий. Даже в «Зените» вместо Соболева он выглядел бы лучше, полезнее и эффективнее. Я в этом уверен на миллиард процентов. Он забивал везде, в прошлом году один он оставил «Акрон» в РПЛ. Если он стабильно играет, у него везде есть статистика.

– Он помог бы «Краснодару»?

– Конечно. Он модельный игрок.

– Приход Дзюбы всегда обязывает команду менять стиль под него.

– Что значит менять стиль? Под Кордобу они не играют длинными передачами с сохранением мяча? В чeм тогда изменение стиля? Если вы играете в доминирующий футбол, в нeм всe равно будут подачи. «Спартак» в концовке матча с «Краснодаром» перешeл на 4-4-2, в таком варианте игры нет лучшего варианта из российских футболистов, чем Дзюба.

Не понимаю, на чeм может быть основан даже минимальный скепсис. Только на возрасте? Вы можете удлинять на Дзюбу, он будет гарантированно сохранять все мячи. С Артeмом вы можете делать зону выше. Необязательно, чтобы он принимал на своей половине поля, можно и ближе к штрафной.

  • 29-летний Соболев в этом сезоне в 5 матчах за «Зенит» забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
  • 37-летний Дзюба находится в статусе свободного агента.

Еще по теме:
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен» 8
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Соболев Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1786438007
) Любая жаба хвалит петуха.. Если снесло у них кукушку.
Ответить
snk7783
1786439589
бомба, может хватит уже постов про рукоблуда? да и со Слуцким вы тоже что то задрали уже постить.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1786441358
Выгородил своего кореша. Гыгыгы
Ответить
NewLife
1786442227
Кто лучше: Слуцкер или Гурцкая ? Сталин: оба хуже😆
Ответить
kvm
1786445438
Лёня-агентишка...
Ответить
Главные новости
Примера. «Барселона» с трудом обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
9
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
18:58
66
Санчо выдвинул финансовые требования клубам РПЛ
18:39
3
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
17:56
4
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
2
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
11
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
5
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
5
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
1
«Пропустит почти четверть сезона»: игроку ЦСКА предрекли долгую дисквалификацию
18:26
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
18:15
Пономарев описал хамский поступок Рейса из ЦСКА двумя словами
18:07
2
В «Динамо» ответили, как изменился Шварц по сравнению с первым заходом
18:00
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:46
2
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Ахмата»
17:31
В «Оренбурге» ответили на претензии, что они фарм-клуб «Зенита»
17:24
1
В клубе РПЛ заявили, что их «топят» судьи
17:17
2
Орлов выявил двух «очень сырых» игроков в «Зените»
17:09
11
Шварц повторил в «Динамо» достижение Петреску 14-летней давности
16:55
1
Новичка «Спартака» назвали позорищем и катастрофой
16:41
5
РПЛ. «Ахмат» вышел победителем из кавказской «перестрелки» с «Динамо Мх» (3:2)
16:28
5
Обзор матча «Ахмат» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:27
Игрока ЦСКА уличили в предательстве команды
16:21
1
В «Ледниковом периоде» прокомментировали возможное участие Дзюбы
16:16
Черчесов: «Хорошие люди не играют в футбол, игроки должны быть негодяями, мразями, крысами»
16:09
5
Мостовой посмеялся над московским клубом РПЛ
16:03
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
15:55
2
«Спартак» может лишить другой клуб РПЛ главного тренера
15:50
6
Дзюба и Тедеев могут воссоединиться в клубе РПЛ
15:44
2
Гурцкая – о Батракове в «Галатасарае»: «Долго терпеть не будут»
15:37
1
Определено, почему «Спартак» не смог подписать Головина
15:31
3
Стало известно, кто уговаривал Головина перейти в «Зенит»
15:23
2
Впечатления Орлова от волевой победы «Зенита» над «Локомотивом»
15:15
2
Лещук заявил, что не жалеет о своем антиспартаковском заряде «Я никогда…»
15:10
Рейс извинился за грязь в матче с «Рубином»
14:56
2
6 худших трансферов лета в РПЛ
14:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+