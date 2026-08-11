Бывший главный тренер сборой России Леонид Слуцкий считает, что нападающий Артем Дзюба был бы в «Зените» полезнее Александра Соболева.

– Были разговоры, что «Краснодар» мог взять Дзюбу. Помог бы он, пока нет Кордобы?

– Остаюсь при своeм мнении: на сегодняшний день Дзюба – самый сильный российский нападающий. Даже в «Зените» вместо Соболева он выглядел бы лучше, полезнее и эффективнее. Я в этом уверен на миллиард процентов. Он забивал везде, в прошлом году один он оставил «Акрон» в РПЛ. Если он стабильно играет, у него везде есть статистика.

– Он помог бы «Краснодару»?

– Конечно. Он модельный игрок.

– Приход Дзюбы всегда обязывает команду менять стиль под него.

– Что значит менять стиль? Под Кордобу они не играют длинными передачами с сохранением мяча? В чeм тогда изменение стиля? Если вы играете в доминирующий футбол, в нeм всe равно будут подачи. «Спартак» в концовке матча с «Краснодаром» перешeл на 4-4-2, в таком варианте игры нет лучшего варианта из российских футболистов, чем Дзюба.

Не понимаю, на чeм может быть основан даже минимальный скепсис. Только на возрасте? Вы можете удлинять на Дзюбу, он будет гарантированно сохранять все мячи. С Артeмом вы можете делать зону выше. Необязательно, чтобы он принимал на своей половине поля, можно и ближе к штрафной.