Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол

Зампредседателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил назначение Леонида Слуцкого главным тренером сборной России по медиафутболу.

«Леонид Викторович всегда любит пробовать что-нибудь новое. В медиасреде он свой, поэтому не вижу в этом ничего экстраординарного. С точки зрения зрителей и контента это прикольно», – сказал Аршавин.