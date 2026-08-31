Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол

Зампредседателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил назначение Леонида Слуцкого главным тренером сборной России по медиафутболу.
«Леонид Викторович всегда любит пробовать что-нибудь новое. В медиасреде он свой, поэтому не вижу в этом ничего экстраординарного. С точки зрения зрителей и контента это прикольно», – сказал Аршавин.
- Сборная медиафутбола России сыграет с медиасборной Таджикистана в Душанбе на Центральном республиканском стадионе 4 сентября.
- С 1 января 2024 года по 2 августа 2026-го 55-летний Слуцкий был главным тренером «Шанхай Шэньхуа».
Источник: «Спорт-Экспресс»