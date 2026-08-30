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  • Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»

Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»

30 августа, 17:20
8

Александр Мостовой оценил результаты «Локомотива» в этом сезоне.

  • «Локо» не одержал ни одной победы в восьми играх во всех турнирах.
  • Команда Михаила Галактионова занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету три очка после шести туров.

«Локомотив» потихоньку скатывается в подвал таблицы, но, думаю, какой-то класс у команды всe-таки остался, поэтому вылета из РПЛ по итогам сезона мы не увидим. Даже после ухода лидеров. Оборона «Локомотива» вообще выглядит мощно на бумаге. То, что они пропускают в каждом матче, – вопрос к тренеру.

Наверное, свою роль ещe сыграл календарь. У «железнодорожников» много сложных соперников на старте сезона. Дальше должно быть попроще. Какое-то время они побудут в зоне стыковых матчей, но потом начнут набирать очки.

А чтобы вылететь в ФНЛ, «Локомотиву» надо назначить Слуцкого главным тренером. Тогда вылет будет обеспечен. Опыт у него есть в этих делах. В «Рубине» подтвердят», – сказал Мостовой.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Слуцкий Леонид Мостовой Александр
Комментарии (8)
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Император 1
1788100339
Ну или Мостового
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1788102196
Интересно, что в нашей "экспертной" среде Слуцкий считается дилетантом, с которым команде грозит 100% вылет, а Черчесов топ-тренером, с которым и Спартак, и Локомотив, и Динамо боролись бы за чемпионство. Только у Слуцкого 7 титулов в России, а у Черчесова 0. Хотя те же "эксперты" говорят мол Слуцкий готовую команду получил, и можно было вообще не тренировать. Хотя вот Черчесов готовую команду Федотова смог развалить за пол года, а Слуцкий на готовом ЦСКА как-то семь лет просидел ничего не делая, только титулы считал.
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Феликс Михайлов
1788103318
Хочешь развалить любую команду - зови Царя. Результат гарантируем.
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Mirak92
1788106274
Нет бы посоветовать, что бы не вылететь. советует, тренера на вылет. Деградант
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k611
1788118761
Себя имел ввиду
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odessakmv
1788140767
в оригинале он сказал "Сашку Мостового - он же "аз естьм Царь" - позовите"
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Garrincha58
1788149258
Комментарий удален пользователем
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Vitaga
1788155130
состав Локо не так уж плох - не смотря на потери. вероятно дело в чем то другом. нарушились ли связки но работа тренера как раз наладить новое взаимодействие а тут Галактионов не справляется как раз. Мостовой бредятину очередную несет про Слуцкого. завидует наверное.
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