Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»

Александр Мостовой оценил результаты «Локомотива» в этом сезоне.

«Локо» не одержал ни одной победы в восьми играх во всех турнирах.

Команда Михаила Галактионова занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету три очка после шести туров.

«Локомотив» потихоньку скатывается в подвал таблицы, но, думаю, какой-то класс у команды всe-таки остался, поэтому вылета из РПЛ по итогам сезона мы не увидим. Даже после ухода лидеров. Оборона «Локомотива» вообще выглядит мощно на бумаге. То, что они пропускают в каждом матче, – вопрос к тренеру.

Наверное, свою роль ещe сыграл календарь. У «железнодорожников» много сложных соперников на старте сезона. Дальше должно быть попроще. Какое-то время они побудут в зоне стыковых матчей, но потом начнут набирать очки.

А чтобы вылететь в ФНЛ, «Локомотиву» надо назначить Слуцкого главным тренером. Тогда вылет будет обеспечен. Опыт у него есть в этих делах. В «Рубине» подтвердят», – сказал Мостовой.