Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России

Сборная Ирана во время паузы на игры сборных в сентябре-октябре проведет товарищеский матч с Россией.
Эта будет одна из трех запланированных встреч участника ЧМ-2026. Также Иран сыграет с неназванными европейской и азиатской сборными. Точные даты и места проведения матчей пока не объявлены.
Сообщается также, что в ноябре иранцы примут участие в международном турнире в Ираке.
Иран занимает в рейтинге ФИФА 22-е место, Россия – 35-е.
На ЧМ-2026 Иран завершил вничью 3 матча на групповом этапе и не смог выйти в плей-офф.
Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном (дважды), Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией, Иорданией, Боливией, Перу, Чили, Никарагуа, Мали, Египтом, Буркина-Фасо, Тринидадом и Тобаго.
- 23 марта 2023 года Россия сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. 10 октября 2025 года подопечные Валерия Карпина победили иранцев (2:1) в Волгограде.
Источник: Khabar Online