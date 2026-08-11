Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России

Сборная Ирана во время паузы на игры сборных в сентябре-октябре проведет товарищеский матч с Россией.

Эта будет одна из трех запланированных встреч участника ЧМ-2026. Также Иран сыграет с неназванными европейской и азиатской сборными. Точные даты и места проведения матчей пока не объявлены.

Сообщается также, что в ноябре иранцы примут участие в международном турнире в Ираке.

Иран занимает в рейтинге ФИФА 22-е место, Россия – 35-е.

На ЧМ-2026 Иран завершил вничью 3 матча на групповом этапе и не смог выйти в плей-офф.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.