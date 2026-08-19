Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России

Экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил решение России сыграть 29 сентября с Ираном в Казани.
«Иран – серьeзная проверка для сборной России. У них всегда была хорошая сборная с высоким уровнем игры. Иран – одна из команд, против которой интересно будет играть.
Нет никакой проблемы в том, что это уже третий матч с Ираном за время отстранения. Если это серьeзная команда, то почему нет? Это хороший соперник для России», – сказал Непомнящий.
- На групповом этапе ЧМ-2026 турнира команда Ирана сыграла вничью с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. В рейтинге ФИФА иранцы занимают 22-е место.
- Соперники встречались четыре раза. Последний матч состоялся 10 октября 2025 года в Волгограде и завершился победой сборной России со счетом 2:1 – забивали Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. До этого команды дважды расходились миром (1:1 в 2023-м и 2017-м), а в 2011 году сильнее был Иран (1:0).
- В последний раз сборная России играла в Казани 8 октября 2021 года – в квалификации чемпионата мира 2022 года команда Валерия Карпина обыграла Словакию со счетом 1:0.
Источник: Metaratings