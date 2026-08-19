Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России

Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России

19 августа, 17:41
1

Экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил решение России сыграть 29 сентября с Ираном в Казани.

«Иран – серьeзная проверка для сборной России. У них всегда была хорошая сборная с высоким уровнем игры. Иран – одна из команд, против которой интересно будет играть.

Нет никакой проблемы в том, что это уже третий матч с Ираном за время отстранения. Если это серьeзная команда, то почему нет? Это хороший соперник для России», – сказал Непомнящий.

  • На групповом этапе ЧМ-2026 турнира команда Ирана сыграла вничью с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом. В рейтинге ФИФА иранцы занимают 22-е место.
  • Соперники встречались четыре раза. Последний матч состоялся 10 октября 2025 года в Волгограде и завершился победой сборной России со счетом 2:1 – забивали Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. До этого команды дважды расходились миром (1:1 в 2023-м и 2017-м), а в 2011 году сильнее был Иран (1:0).
  • В последний раз сборная России играла в Казани 8 октября 2021 года – в квалификации чемпионата мира 2022 года команда Валерия Карпина обыграла Словакию со счетом 1:0.

Еще по теме:
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова 3
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России 1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России 14
Источник: Metaratings
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Иран Непомнящий Валерий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1787151139
Всё верно
Ответить
Главные новости
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
3
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
5
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
22
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Все новости
Все новости
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
14
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
6
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
4
Маркиньос ответил, можно ли попасть из «Спартака» в сборную Бразилии
Вчера, 22:48
3
Список всех тренерских провалов Черчесова
Вчера, 21:51
8
Игрок «Зенита» вновь вызван в сборную Аргентины
3 ноября
4
Определен интересант невызова Глушенкова в сборную России
3 ноября
5
Стало известно, кто покажет матчи России с Узбекистаном и Венесуэлой
3 ноября
Отец Глушенкова отреагировал на невызов сына в сборную России
3 ноября
7
Украинский клуб запретил футболисту сборной Венесуэлы играть с Россией
2 ноября
4
Беспилотник попал в поезд с игроками «Локомотива», Карпин не вызвал Глушенкова в сборную, «Динамо» лидирует в РПЛ. Главное за неделю
2 ноября
«Неприемлемая вещь»: Гаджиев – о ситуации с Глушенковым и сборной России
31 октября
11
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Колосков оценил шансы на возвращение команд из России до конца года
30 октября
8
Стало известно, почему в футболе сборные России могут не вернуть так, как в хоккее
30 октября
1
Аршавин: «В футболе Россию вернут в последнюю очередь»
30 октября
2
Сборная Эсватини хочет сыграть с Россией
30 октября
46
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Россия U15 уступила по пенальти Перу, выигрывая 3:0 по ходу матча
30 октября
3
Игрока «Зенита» вызвали в сборную Бразилии на ноябрьские матчи
29 октября
13
Хачатурянц: «Занимаемся организацией исторического матча для сборной России»
29 октября
9
Сборная России забила 9 голов Камеруну на ЧМ U15
29 октября
4
Слуцкий прокомментировал невызов Глушенкова в сборную России
29 октября
3
Россия выиграла первый матч в утешительном турнире на ЧМ U15
29 октября
9
Реакция Аршавина на отсутствие Глушенкова в составе сборной России
28 октября
22
Бубнов рассказал об отношении Глушенкова к сборной России
28 октября
1
Реакция Канчельскиса на ситуацию с Глушенковым
28 октября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+