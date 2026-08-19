Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России

Экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил решение России сыграть 29 сентября с Ираном в Казани.

«Иран – серьeзная проверка для сборной России. У них всегда была хорошая сборная с высоким уровнем игры. Иран – одна из команд, против которой интересно будет играть.

Нет никакой проблемы в том, что это уже третий матч с Ираном за время отстранения. Если это серьeзная команда, то почему нет? Это хороший соперник для России», – сказал Непомнящий.