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Валерий Непомнящий
Валерий Непомнящий
Россия
7 августа 1943 (83)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Российский тренер заявил, что «Барселона» в будущем возьмет Батракова
20 октября
5
Дзюбу предостерегли от перехода в медиаклуб
2 октября
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
26 сентября
5
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
19 августа
1
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
7 августа
3
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
7 августа
Мошенники обманули Непомнящего на крупную сумму
7 августа
4
«Спартак» назвали единственным конкурентом «Зенита» в борьбе за титул
26 июля
4
В РПЛ хотят увидеть паузы на водопои
22 июля
9
Непомнящий аргументировал, почему Сафонов достоин звания ЗМС
14 июня
7
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
Назван лучший игрок сезона в ЦСКА: «Безоговорочно»
27 мая
3
Непомнящий обозначил, что ждет «Зенит» в случае упущенного чемпионства
17 мая
5
Непомнящий призвал «Динамо» беречь яйца в матче с «Сочи»
25 апреля
2
Непомнящий объяснил неудачи ЦСКА при Челестини
19 апреля
2
Непомнящий объяснил, почему «Краснодар» не дожал «Зенит» после удаления
14 апреля
3
Непомнящий – о Хайкине: «Это не российский футболист»
11 апреля
8
Дзюбу сравнили с Жириновским: «Все смеются, а потом сбывается»
13 марта
5
«Мягкая игрушка, а не команда»: Непомнящий – о «Спартаке»
6 марта
19
Непомнящий призвал наказать болельщиков ЦСКА, допустивших расистские выкрики
5 марта
1
Непомнящий назвал клуб РПЛ, который сделал «закупку на чемпионство»
22 февраля
3
Состав «Спартака» назвали чемпионским
15 февраля
20
82-летний Непомнящий прокомментировал новое назначение
4 февраля
82-летний Непомнящий вернулся к работе
3 февраля
6
Непомнящий: «До Баринова ЦСКА был мягкой игрушкой, а не командой»
19 января
1
Непомнящий – о Карседо в «Спартаке»: «Аргументов «за» нет»
6 января
2
Непомнящий ответил, повлияет ли атака США на Венесуэлу на проведение ЧМ-2026
3 января
7
Непомнящий выявил в РПЛ тренера-чудотворца
3 января
2
Непомнящий определил, кого из нынешнего состава «Спартака» можно назвать легендой клуба
2025.12.28 10:39
Непомнящий ответил, похож ли Дзюба на футболиста-пенсионера: «Чем дольше Артем будет играть, тем лучше для всех»
2025.12.27 10:21
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Главные новости
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:40
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
7
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
3
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