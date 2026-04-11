Непомнящий – о Хайкине: «Это не российский футболист»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о том, что Никита Хайкин из «Буде-Глимт» получил норвежское гражданство.
«Это условная ситуация, потому что Хайкин условно российский игрок. Он завоевал себе право играть на этом уровне. Трудная судьба. Молодец, что добился своего.
Однако он никак не российский игрок. И по воспитанию, и по развитию это не наш футболист.
Конечно, был бы рад увидеть его на чемпионате мира. Будем смотреть», – заявил Непомнящий.
- 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
- С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
- Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
- Норвегия на групповом этапе ЧМ-2026 сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком.
