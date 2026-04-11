Непомнящий – о Хайкине: «Это не российский футболист»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о том, что Никита Хайкин из «Буде-Глимт» получил норвежское гражданство.

«Это условная ситуация, потому что Хайкин условно российский игрок. Он завоевал себе право играть на этом уровне. Трудная судьба. Молодец, что добился своего.

Однако он никак не российский игрок. И по воспитанию, и по развитию это не наш футболист.

Конечно, был бы рад увидеть его на чемпионате мира. Будем смотреть», – заявил Непомнящий.