Хайкин пустил 5 в первом матче после получения норвежского гражданства

«Викинг» крупно обыграл «Буде-Глимт» в матче 4-го тура чемпионата Норвегии (5:0).
Петер Кристиансен, полузащитник «Викинга», открыл счет в игре. Кристоффер Аскильдсен, полузащитник «Викинга», и Златко Трипич, полузащитник «Викинга», также забили по мячу.
Симен Квиа-Эгеског, нападающий «Викинга», сделал дубль.
Никита Хайкин, вратарь «Буде-Глимт», провел на поле весь матч.
Накануне стало известно, что 30-летний Хайкин получил норвежское гражданство.
- 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
- С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
- Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
