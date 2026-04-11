Хайкин пустил 5 в первом матче после получения норвежского гражданства

«Викинг» крупно обыграл «Буде-Глимт» в матче 4-го тура чемпионата Норвегии (5:0).

Петер Кристиансен, полузащитник «Викинга», открыл счет в игре. Кристоффер Аскильдсен, полузащитник «Викинга», и Златко Трипич, полузащитник «Викинга», также забили по мячу.

Симен Квиа-Эгеског, нападающий «Викинга», сделал дубль.

Никита Хайкин, вратарь «Буде-Глимт», провел на поле весь матч.

Накануне стало известно, что 30-летний Хайкин получил норвежское гражданство.