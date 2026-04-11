  • Хайкин пустил 5 в первом матче после получения норвежского гражданства

Хайкин пустил 5 в первом матче после получения норвежского гражданства

11 апреля, 23:33
14

«Викинг» крупно обыграл «Буде-Глимт» в матче 4-го тура чемпионата Норвегии (5:0).

Петер Кристиансен, полузащитник «Викинга», открыл счет в игре. Кристоффер Аскильдсен, полузащитник «Викинга», и Златко Трипич, полузащитник «Викинга», также забили по мячу.

Симен Квиа-Эгеског, нападающий «Викинга», сделал дубль.

Никита Хайкин, вратарь «Буде-Глимт», провел на поле весь матч.

Накануне стало известно, что 30-летний Хайкин получил норвежское гражданство.

  • 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
  • С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
  • Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.

Ловчев дал ответственное обещание на фоне поступка Хайкина 16
Непомнящий – о Хайкине: «Это не российский футболист» 8
Реакция Губерниева на норвежское гражданство Хайкина 2
Источник: «Бомбардир»
Норвегия. Элитсериен Россия. Премьер-лига Буде-Глимт Хайкин Никита
Комментарии (14)
Император 1
1775942018
Поздравляю
rammax fcsm
1775942389
Достали уже писать про этого жидёнка!! сынка вора и бандита!! Кроме воровства его папаши этого жида НИЧЕГО с нашей страной не связывает!!!
Alex Atuan
1775948125
похоже автору заметки нравится как звучит словосочетание полузащитник Викинга)))
Фёдор Горюнов
1775967226
Он Слил Матч...Не Хочет За Викингов Играть На Чемпионате Мира...
k611
1775972844
Своеобразно поздравили...
FFR
1775973523
Бывает всякое.
Литейный 4 (returned)
1775975808
Еврейско-российско-мелкобритано-норвежский перебежчик. Гыгыгы
gennadiy
1775986237
Нам это надо?
Дэнгил
1775986688
Да на х.у.й кому нужно достижения этого норвега?
Hector вернулся
1776022903
Напускал полную авоську норвежец
Главные новости
«Зенит» определился с заменой для Вендела
17:50
2
ФотоСамые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами
17:00
2
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
4
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
5
«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе
16:10
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
11
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
8
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
7
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
Все новости
Все новости
Пономарев вынес жесткий вердикт Хайкину
Вчера, 19:49
18
Хайкин пустил 5 в первом матче после получения норвежского гражданства
11 апреля
14
Непомнящий – о Хайкине: «Это не российский футболист»
11 апреля
8
Реакция Губерниева на норвежское гражданство Хайкина
11 апреля
2
«Для меня это гордость»: неожиданный комментарий Мостового о новом гражданстве Хайкина
11 апреля
4
«Это моя Норвегия»: Хайкин выложил пост по случаю нового гражданства
11 апреля
4
Реакция Семина на норвежское гражданство Хайкина
11 апреля
2
Нигматуллин не считает Хайкина потерей для сборной России: «В основной состав не прошел бы»
10 апреля
Хайкин впервые прокомментировал получение норвежского гражданства
10 апреля
21
Хайкин не может играть за сборную Норвегии, несмотря на получение гражданства
10 апреля
4
«Это становится странным»: в Норвегии обеспокоены гражданством Хайкина
6 апреля
1
Новая информация о норвежском паспорте для Хайкина
5 апреля
5
ФотоУчастник 1/8 финала ЛЧ продлил контракт с россиянином
14 марта
3
Новая информация о норвежском гражданстве вратаря сборной России Хайкина
13 марта
10
Хайкин честно ответил, сыграет ли он за Норвегию на ЧМ-2026
20 февраля
Хайкин высказался об условиях в норвежских тюрьмах
16 февраля
1
Хайкин пояснил, зачем получает норвежское гражданство
16 февраля
Юрист подтвердил работу по норвежскому гражданству для Хайкина
7 февраля
13
В Норвегии определили лучшего игрока 2025 года
10 января
2
Хайкин прокомментировал процесс получения норвежского гражданства
2025.11.07 22:22
3
В Норвегии рассматривают Хайкина как спасителя сборной
2025.10.14 17:15
2
Хайкин не сыграет за сборную Норвегии на ЧМ-2026
2025.10.14 01:00
3
Хайкин отказался от российского гражданства – он будет играть за другую сборную
2025.10.13 11:19
21
Холанд забил 50 голов за сборную в 2+ раза быстрее Роналду и Месси
2025.10.11 22:07
2
Футболиста сборной России хотят заиграть за Израиль
2025.10.01 16:48
5
Назван лидер 21-го века по пента-трикам
2025.09.10 15:42
1
Российский вратарь Хайкин хочет получить гражданство Норвегии
2025.07.14 14:25
7
Реакция Черданцева на ужесточение правил занятия сексом в Норвегии
2025.06.14 17:58
11
