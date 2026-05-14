В Норвегии сообщили, поедет ли Хайкин на ЧМ-2026

Стало известно, отправится ли вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин на чемпионат мира-2026 в составе Норвегии.
По информации канала TV 2, Хайкина не возьмут на ЧМ, поскольку запрет на это наложила ФИФА.
- 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
- С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
- Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
- Норвегия на групповом этапе ЧМ-2026 сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком.
- Ранее Хайкин говорил, что сделает для Норвегии все.
Источник: «Бомбардир»