В Норвегии сообщили, поедет ли Хайкин на ЧМ-2026

Вчера, 14:32
3

Стало известно, отправится ли вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин на чемпионат мира-2026 в составе Норвегии.

По информации канала TV 2, Хайкина не возьмут на ЧМ, поскольку запрет на это наложила ФИФА.

  • 30-летний Хайкин родился в Израиле, рос в России, а футбольное образование получал в Англии.
  • С 2019 года он выступает за «Буде-Глимт», с которым 4 раза выигрывал чемпионат Норвегии.
  • Вратарь в ноябре 2021 года вызывался в сборную России, но не дебютировал за нее.
  • Норвегия на групповом этапе ЧМ-2026 сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком.
  • Ранее Хайкин говорил, что сделает для Норвегии все.

Источник: «Бомбардир»
Норвегия. Элитсериен Чемпионат мира Буде-Глимт Норвегия Хайкин Никита
Комментарии (3)
Император 1
1778759249
Да и с ним
Ответить
Айболид
1778760966
кАнешна поедет . С упаковкой " Frydenlund Fatøl" и вяленной треской , завёрнутой в газету "Вестник БудЁ" . Поедет пердеть в кресло на секторе норвежских болел .
Ответить
Mirak92
1778770558
При чем тут они. Если фифа породнула. Да и хватит мусолить эту тему. Новостей вагон.
Ответить
Все новости
