Кандидат в президенты «Реала» пообещал купить Холанда

Бизнесмен Энрике Рикельме заявил, что оформит трансфер Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» в «Реал», если выиграет выборы президента мадридцев.

В эфире программы El Hormiguero показал футболку новой домашней формы мадридского клуба с фамилией норвежского нападающего.

37-летний Рикельме говорил о желании подписать полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Также он обещал сделать Рикельме спортивным директором клуба.

Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня.