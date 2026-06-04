Кандидат в президенты «Реала» пообещал купить Холанда

Бизнесмен Энрике Рикельме заявил, что оформит трансфер Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» в «Реал», если выиграет выборы президента мадридцев.
В эфире программы El Hormiguero показал футболку новой домашней формы мадридского клуба с фамилией норвежского нападающего.
37-летний Рикельме говорил о желании подписать полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Также он обещал сделать Рикельме спортивным директором клуба.
Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня.
- 25-летний Эрлинг Холанд в минувшем сезоне провел за «Манчестер Сити» 52 матча, забил 38 голов, сделал 9 ассистов.
- Контракт норвежца с английским клубом рассчитан до середины 2034 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.
Источник: Marca