Шевалье намерен усадить Сафонова на лавку «ПСЖ»

Лукас Шевалье, вратарь ПСЖ, заявил руководству клуба о желании остаться в команде и бороться за место в составе.

24-летний голкипер провел разговор с главным тренером Луисом Энрике и руководством парижан перед чемпионатом мира-2026. Тренировки для игроков, не задействованных на турнире, возобновятся 25 июля.

«Он сказал нам перед чемпионатом мира, что хочет остаться. И мы были очень рады это услышать. Посмотрим, будет ли это по-прежнему так. В трансферное окно все возможно», – отметил источник в ПСЖ.