Российский тренер Юрий Семин назвал игрока, которого он котирует выше Лионеля Месси в борьбе за «Золотой мяч»-2026.

«Месси проводит великолепный чемпионат мира. Но для меня главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» является Хвича Кварацхелия.

Он – лидер «ПСЖ», выиграл Лигу чемпионов и выполнял ключевую роль в команде», – сказал Семин.

39-летний Месси уже восемь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Хвича не участвует в ЧМ-2026, поскольку сборная Грузии не отобралась на турнир.

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