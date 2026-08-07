Семин высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отреагировал на информацию о возможном уходе Матвея Сафонова из «ПСЖ».

Ранее стало известно, что россиянин может покинуть французский клуб летом 2027 года.

«В футболе, как и в любом виде спорта, что было вчера, уже никого не волнует. Есть сегодняшний день, и сегодня Сафонов или какой-то другой игрок должен каждый день доказывать свою репутацию, что он самый лучший.

Наверное, этот слух пошeл из-за того, что Матвей сыграл неудачно в товарищеском матче. В таких командах каждая ошибка ставит под сомнение любого игрока, абсолютно любого, не только Сафонова», – сказал Семин.