Семин высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отреагировал на информацию о возможном уходе Матвея Сафонова из «ПСЖ».
Ранее стало известно, что россиянин может покинуть французский клуб летом 2027 года.
«В футболе, как и в любом виде спорта, что было вчера, уже никого не волнует. Есть сегодняшний день, и сегодня Сафонов или какой-то другой игрок должен каждый день доказывать свою репутацию, что он самый лучший.
Наверное, этот слух пошeл из-за того, что Матвей сыграл неудачно в товарищеском матче. В таких командах каждая ошибка ставит под сомнение любого игрока, абсолютно любого, не только Сафонова», – сказал Семин.
- Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года.
- Его контракт рассчитан до 2029 года.
- В прошлом сезоне российский голкипер помог парижанам выиграть Лигу чемпионов.
Источник: «Советский спорт»