Раскрыт второй летний новичок «ПСЖ»

Инсайдер Фабрицио Романо анонсировал новый трансфер «ПСЖ».

Парижане договорились о выкупе вингера «Монако» Магнеса Аклиуша за 50 миллионов евро.

На следующей неделе 24-летний футболист пройдет медосмотр и заключит с новым клубом контракт до 2031 года.