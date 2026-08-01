Раскрыт второй летний новичок «ПСЖ»

Инсайдер Фабрицио Романо анонсировал новый трансфер «ПСЖ».
Парижане договорились о выкупе вингера «Монако» Магнеса Аклиуша за 50 миллионов евро.
На следующей неделе 24-летний футболист пройдет медосмотр и заключит с новым клубом контракт до 2031 года.
- Аклиуш провел в «Монако» 9 лет. Его статистика за главную команду монегасков: 139 матчей, 23 гола, 28 ассистов.
- Для «ПСЖ» этот трансфер станет вторым летом 2026 года после июльского перехода вратаря Алессандро Лонгони из «Милана».
Источник: твиттер Фабрицио Романо