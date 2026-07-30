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  • Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта

Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта

30 июля, 22:45
5

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный проводит за компьютерными играми по 11 часов в сутки на фоне отсутствия игровой практики.

25 июня Забарный играл в Counter-Strike 11 часов подряд. 1 июня он провел на платформе Faceit 50 матчей. Его статистика: 2300 ELO, 70% побед, средний KD – 1,20. В каждом матче футболист делал около 20 убийств, оставаясь сильнейшим игроком даже в проигранных встречах.

Для сравнения: легенда украинской CS-сцены Александр s1mple Костылев имеет 3691 ELO при 63% побед, KD 1,29 и 18+ убийств за матч.

По данным Mash, Забарный таким образом пытается отвлечься от неудач в футболе. Он не может выиграть конкуренцию за место в основном составе «ПСЖ» – в отличие от российского вратаря Матвея Сафонова, сумевшего закрепиться в основе.

  • «ПСЖ» подписал Забарного летом 2025 года из «Борнмута» за 57 миллионов евро.
  • Он провел в прошлом сезоне Лиги 1 28 матчей и забил 1 гол.
  • Забарный с «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов.

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Франция. Лига 1 Украина. Премьер-лига ПСЖ Забарный Илья
Комментарии (5)
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Император 1
1785447648
Все знают, что на.цик забОрный ничего, кроме как хрюкать, не умеет.
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DmitryViktorovich
1785462962
Кс грузится, бабло от псж мутится
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DOOMSDAY
1785466874
Киберспортсмен что ли?
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BRO_football
1785471536
Ну ничего. Скоро из игровых стрелялок его отправят на настоящие)
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Foxitkuban
1785477434
БомбарДЫР! А для чего прямо в заголовке выделять его национальность? Вы это делаете для разжигания межнациональной розни в комментариях? Так это уголовно наказуемо!
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