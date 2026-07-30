Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта

Защитник «ПСЖ» Илья Забарный проводит за компьютерными играми по 11 часов в сутки на фоне отсутствия игровой практики.

25 июня Забарный играл в Counter-Strike 11 часов подряд. 1 июня он провел на платформе Faceit 50 матчей. Его статистика: 2300 ELO, 70% побед, средний KD – 1,20. В каждом матче футболист делал около 20 убийств, оставаясь сильнейшим игроком даже в проигранных встречах.

Для сравнения: легенда украинской CS-сцены Александр s1mple Костылев имеет 3691 ELO при 63% побед, KD 1,29 и 18+ убийств за матч.

По данным Mash, Забарный таким образом пытается отвлечься от неудач в футболе. Он не может выиграть конкуренцию за место в основном составе «ПСЖ» – в отличие от российского вратаря Матвея Сафонова, сумевшего закрепиться в основе.