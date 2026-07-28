Вингер «ПСЖ» согласился перейти в «Ливерпуль»

Вингер «ПСЖ» Брэдли Барколя дал устное согласие на переход в «Ливерпуль».
Однако это не означает, что стороны уже согласовали условия личного контракта
Барколя общался с руководителями «красных», а также с главным тренером Андони Ираолой. Он надеется, что клубы смогут достигнуть договоренности о переходе.
При этом разрыв между суммой, которую готов заплатить «Ливерпуль», и требованиями «ПСЖ» остается большим. Сообщалось, что парижане хотят получить 170 миллионов евро за игрока.
- 23-летний Барколя в прошлом сезоне в 49 матчах за «ПСЖ» забил 13 голов и сделал 7 ассистов.
- На ЧМ-2026 в 8 играх за сборную Франции он забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Источник: L'Equipe