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Вингер «ПСЖ» согласился перейти в «Ливерпуль»

Сегодня, 17:46

Вингер «ПСЖ» Брэдли Барколя дал устное согласие на переход в «Ливерпуль».

Однако это не означает, что стороны уже согласовали условия личного контракта

Барколя общался с руководителями «красных», а также с главным тренером Андони Ираолой. Он надеется, что клубы смогут достигнуть договоренности о переходе.

При этом разрыв между суммой, которую готов заплатить «Ливерпуль», и требованиями «ПСЖ» остается большим. Сообщалось, что парижане хотят получить 170 миллионов евро за игрока.

  • 23-летний Барколя в прошлом сезоне в 49 матчах за «ПСЖ» забил 13 голов и сделал 7 ассистов.
  • На ЧМ-2026 в 8 играх за сборную Франции он забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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Источник: L'Equipe
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Ливерпуль Барколя Брэдли
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