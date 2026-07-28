Вингер «ПСЖ» согласился перейти в «Ливерпуль»

Вингер «ПСЖ» Брэдли Барколя дал устное согласие на переход в «Ливерпуль».

Однако это не означает, что стороны уже согласовали условия личного контракта

Барколя общался с руководителями «красных», а также с главным тренером Андони Ираолой. Он надеется, что клубы смогут достигнуть договоренности о переходе.

При этом разрыв между суммой, которую готов заплатить «Ливерпуль», и требованиями «ПСЖ» остается большим. Сообщалось, что парижане хотят получить 170 миллионов евро за игрока.