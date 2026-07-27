«Челси» нацелился на игрока, за плечами которого 12 лет в «Ливерпуле»

Лондонский «Челси» нацелился на полузащитника «Брентфорда» Джордана Хендерсона. Информацию распространил инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
По сведениям Романо, «Челси» опережает других претендентов на игрока. Хендерсон может покинуть «Брентфорд» без компенсации, несмотря на действующий контракт до лета 2027 года. Сам хавбек не против перехода.
- 36-летний Хендерсон – воспитанник «Сандерленда».
- Главный этап его карьеры прошел в «Ливерпуле»: с 2011 по 2023 год он выступал за мерсисайдцев, выиграл с ними Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок страны.
- После ухода с «Энфилда» полузащитник выступал за саудовский «Аль-Иттифак» и амстердамский «Аякс». В начале карьеры также играл за «Ковентри Сити».
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо