«Челси» нацелился на игрока, за плечами которого 12 лет в «Ливерпуле»

Лондонский «Челси» нацелился на полузащитника «Брентфорда» Джордана Хендерсона. Информацию распространил инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По сведениям Романо, «Челси» опережает других претендентов на игрока. Хендерсон может покинуть «Брентфорд» без компенсации, несмотря на действующий контракт до лета 2027 года. Сам хавбек не против перехода.