Экс-капитан «Ливерпуля» расплакался, почтив память Жоты возле «Энфилда»

«Ливерпуль» организовал стихийный мемориал возле «Энфилда».
Туда приходят тысячи болельщиков, чтобы почтить память погибшего Диогу Жоты.
Бывший капитан мерсисайдцев Джордан Хендерсон тоже прибыл к стадиону, чтобы возложить цветы. Он не сдержал эмоций и расплакался.
«Покойся с миром, мой друг, вместе с твоим братом Андре. Мы все будем скучать по тебе», – было на писано на его личной записке, прикрепленной к траурному букету.
- 28-летний Жота и его младший брат погибли в результате ДТП.
- На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.
- Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.
Источник: BBC