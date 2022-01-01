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Нидерланды. Эредивизие
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Аякс
€ 199 млн
Аякс
Амстердам
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Сайт:
http://www.ajax.nl/
Тренер:
Мигель «Мичел» Гонсалес
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«Аякс» – «Виллем II»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
08:48
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Аякс» – «ПСВ»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
4 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
29 августа
2
«Телстар» – «Аякс»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Аякс» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Фото
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Сьон» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Сьон» – «Аякс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
15 августа
«Шелбурн» – «Аякс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Аякс» – «Шелбурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Аякс» – «Шелбурн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Фото
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
«Аякс» назвал «ПСЖ» цену на Годтса
1 августа
1
«ПСЖ» нашел альтернативу Диоманде в «Аяксе»
1 августа
Фото
«Аякс» бесплатно забрал игрока с 48 матчами за сборную Германии
31 июля
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«Аякс» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Аякс» – «Войводина»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
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«Аякс» купил бразильца, которым интересовались «Зенит», «Спартак» и ЦСКА
18 июля
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
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Тер Стеген определился с новой командой
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