Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между амстердамским «Аяксом» и швейцарским «Сьоном» пройдет 27 августа 2026 года в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена». В первой встрече в Швейцарии «Аякс» одержал победу со счeтом 4:2, и теперь нидерландский гранд имеет комфортное преимущество перед ответной игрой. Хозяева подходят к матчу на фоне двенадцатиматчевой беспроигрышной серии, а их атака забивает в пятнадцати последних встречах подряд. «Сьон», в свою очередь, обладает феноменальной голевой серией – двадцать четыре матча с забитыми мячами, но его оборона регулярно пропускает. Сможет ли швейцарский клуб преподнести сенсацию и отыграть два мяча в гостях, или «Аякс» подтвердит статус фаворита и уверенно выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Аякс» является безоговорочным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, классу и домашней поддержке. Нидерландский клуб не проигрывает в двенадцати последних матчах, а его атака находится в отличной форме – в среднем 2,60 гола за последние пять игр, при этом команда забивает в пятнадцати последних встречах подряд. В первом матче «Аякс» забил четыре гола на выезде, подтвердив свою атакующую мощь. Однако оборона хозяев небезупречна: в среднем 1,40 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В чемпионате Нидерландов «Аякс» сыграл вничью с «Херенвеном» (2:2) и обыграл «Зволле» (2:0), а в квалификации Лиги Конференций прошeл «Шелбурн» (3:1 и 2:2). Домашняя поддержка и превосходство в классе делают «Аякс» явным претендентом на победу.

«Сьон» подходит к ответной игре с феноменальной голевой серией – команда забивает в двадцати четырeх последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 3,00 гола – даже больше, чем у «Аякса». Однако оборона гостей действует катастрофически: в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в пяти последних матчах. В первом матче «Сьон» забил два гола, но пропустил четыре, и теперь им предстоит отыгрываться в гостях против одного из сильнейших клубов Европы. В чемпионате Швейцарии они обыграли «Вадуц» (3:2) и разгромили «Керцерс» в Кубке (6:1), но в Лиге Конференций их оборона не выдерживает давления топ-соперников. Гости способны забить, но их защита вряд ли позволит им претендовать на итоговый успех.

Итоговый вывод: «Аякс» имеет подавляющее преимущество после первого матча, мощную атаку и играет на своeм поле. «Сьон» опасен в атаке, но его оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на чудо в Амстердаме. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Аякс» одержал победу со счeтом 4:2 на выезде. Текущая форма «Аякса» – двенадцать матчей без поражений и стабильные голы, тогда как «Сьон» забивает в каждом матче, но регулярно пропускает. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу хозяев практически неизбежной, несмотря на атакующий потенциал гостей.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 9 Забитых мячей 5 4.5 В среднем за матч 2.5 5:3 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Аякс 5 : 3 Сьон Лига конференций, 4 раунд Аякс 5 : 3 Сьон Лига конференций, 4 раунд Сьон 2 : 4 Аякс

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аякса» с разницей как минимум в два мяча. Двенадцатиматчевая беспроигрышная серия хозяев, их мощная атака и слабая оборона гостей, которые пропускают в среднем два гола за игру, не оставляют сомнений в исходе. «Сьон» может забить, но его защита слишком уязвима, чтобы избежать поражения с крупным счeтом. Рекомендуемая ставка – победа «Аякса» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.92. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Аяксом» и «Сьоном» состоится 27 августа 2026 года в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.