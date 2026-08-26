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«Аякс» – «Сьон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 10:17
Аякс - Сьон
27 авг. 2026, четверг 21:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.92
Победа «Аякса» с форой (-1.5)
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между амстердамским «Аяксом» и швейцарским «Сьоном» пройдет 27 августа 2026 года в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена». В первой встрече в Швейцарии «Аякс» одержал победу со счeтом 4:2, и теперь нидерландский гранд имеет комфортное преимущество перед ответной игрой. Хозяева подходят к матчу на фоне двенадцатиматчевой беспроигрышной серии, а их атака забивает в пятнадцати последних встречах подряд. «Сьон», в свою очередь, обладает феноменальной голевой серией – двадцать четыре матча с забитыми мячами, но его оборона регулярно пропускает. Сможет ли швейцарский клуб преподнести сенсацию и отыграть два мяча в гостях, или «Аякс» подтвердит статус фаворита и уверенно выйдет в групповой этап?

Кто победит в матче

«Аякс» является безоговорочным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, классу и домашней поддержке. Нидерландский клуб не проигрывает в двенадцати последних матчах, а его атака находится в отличной форме – в среднем 2,60 гола за последние пять игр, при этом команда забивает в пятнадцати последних встречах подряд. В первом матче «Аякс» забил четыре гола на выезде, подтвердив свою атакующую мощь. Однако оборона хозяев небезупречна: в среднем 1,40 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В чемпионате Нидерландов «Аякс» сыграл вничью с «Херенвеном» (2:2) и обыграл «Зволле» (2:0), а в квалификации Лиги Конференций прошeл «Шелбурн» (3:1 и 2:2). Домашняя поддержка и превосходство в классе делают «Аякс» явным претендентом на победу.

«Сьон» подходит к ответной игре с феноменальной голевой серией – команда забивает в двадцати четырeх последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 3,00 гола – даже больше, чем у «Аякса». Однако оборона гостей действует катастрофически: в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в пяти последних матчах. В первом матче «Сьон» забил два гола, но пропустил четыре, и теперь им предстоит отыгрываться в гостях против одного из сильнейших клубов Европы. В чемпионате Швейцарии они обыграли «Вадуц» (3:2) и разгромили «Керцерс» в Кубке (6:1), но в Лиге Конференций их оборона не выдерживает давления топ-соперников. Гости способны забить, но их защита вряд ли позволит им претендовать на итоговый успех.

Итоговый вывод: «Аякс» имеет подавляющее преимущество после первого матча, мощную атаку и играет на своeм поле. «Сьон» опасен в атаке, но его оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на чудо в Амстердаме. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Аякс» одержал победу со счeтом 4:2 на выезде. Текущая форма «Аякса» – двенадцать матчей без поражений и стабильные голы, тогда как «Сьон» забивает в каждом матче, но регулярно пропускает. Разница в классе и преимущество после первой игры делают победу хозяев практически неизбежной, несмотря на атакующий потенциал гостей.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
9
Забитых мячей
5
4.5
В среднем за матч
2.5
5:3
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Аякс
5 : 3
27.08.2026
Сьон
Лига конференций, 4 раунд
Аякс
5 : 3
27.08.2026
Сьон
Лига конференций, 4 раунд
Сьон
2 : 4
20.08.2026
Аякс

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
15
Юри Бас
ЛЗ
30
Аарон Боуман
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
68
Абделла Уазан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Дэви Классен
(К) АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Сьон
1
Антони Расьоппи
ВР
5
Ное Соу
ЦЗ
17
Ян Крониг
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ПЗ
20
Ниас Хефти
ЛП
7
Ильяс Шуареф
ЛВ
88
Али Кабакалман
(К) ОП
8
Балтасар
ЦП
19
Франк Сурдез
ЛФ
13
Уинсли Ботели
ЦФ
33
Рилинд Нивокази
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Аякс
26
Мартен Пас
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
36
Dies Janse
ЦЗ
24
Йорти Мокио
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
67
Mohamed Abdalla
ЦП
10
Оскар Глух
АП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Сьон
40
Simon Caillet
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
38
Ryan Kessler
ЦЗ
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
9
Джозиас Лукембила
ЛВ
37
Фоде Силла
ОП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
29
Тео Бердаес
ПВ
22
Adrien Llukes
ЦФ
4-3-2-1
1
тер Стеген
15
Бас
12
Энрике
30
Боуман
2
Роша
23
Бергейс
44
Регер
68
Уазан
18
Классен
8
Брандт
99
Арокодаре
3-1-2-1-3
1
Расьоппи
14
Лаванчи
17
Крониг
5
Соу
88
Кабакалман
8
Балтасар
20
Хефти
7
Шуареф
33
Нивокази
13
Ботели
19
Сурдез
8
Брандт
10
Глух
10
Глух
8
Брандт
18
Классен
36
36
18
Классен
23
Бергейс
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
23
Бергейс
44
Регер
24
Мокио
24
Мокио
44
Регер
99
Арокодаре
38
Леонардо
38
Леонардо
99
Арокодаре
88
Кабакалман
37
Силла
37
Силла
88
Кабакалман
20
Хефти
6
Сиприано
6
Сиприано
20
Хефти
33
Нивокази
77
Ррудхани
77
Ррудхани
33
Нивокази
19
Сурдез
9
Лукембила
9
Лукембила
19
Сурдез
7
Шуареф
29
Бердаес
29
Бердаес
7
Шуареф
Остались в запасе
Аякс
Сьон
9
Каспер Дольберг
ЦФ
67
Mohamed Abdalla
ЦП
5
Овен Вейндал
ЛЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
26
Мартен Пас
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
40
Simon Caillet
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
38
Ryan Kessler
ЦЗ
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
22
Adrien Llukes
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Остались в запасе
9
Каспер Дольберг
ЦФ
67
Mohamed Abdalla
ЦП
5
Овен Вейндал
ЛЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
26
Мартен Пас
ВР
22
Jesse Joeri Heerkens
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
Остались в запасе
40
Simon Caillet
ВР
12
Франческо Руберто
ВР
38
Ryan Kessler
ЦЗ
55
Lorenzo Villa
ЦЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
22
Adrien Llukes
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Дидье Толо

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аякса» с разницей как минимум в два мяча. Двенадцатиматчевая беспроигрышная серия хозяев, их мощная атака и слабая оборона гостей, которые пропускают в среднем два гола за игру, не оставляют сомнений в исходе. «Сьон» может забить, но его защита слишком уязвима, чтобы избежать поражения с крупным счeтом. Рекомендуемая ставка – победа «Аякса» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.92. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Аяксом» и «Сьоном» состоится 27 августа 2026 года в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Аякс» – «Сьон»: смотреть онлайн.

1.92
Победа «Аякса» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Сьон Аякс
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