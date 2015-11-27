Дидье Толо
Тренер
|Имя
|Дидье
|Фамилия
|Толо
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|2 апреля 1964
|Имя
|Дидье
|Фамилия
|Толо
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|2 апреля 1964
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сьон
|8
|2
|2
|4
|Дата
|Матч
|17.09.2015
|Сьон
|2 : 1
|Рубин
|01.10.2015
|Ливерпуль
|1 : 1
|Сьон
|22.10.2015
|Бордо
|0 : 1
|Сьон
|05.11.2015
|Сьон
|1 : 1
|Бордо
|26.11.2015
|Рубин
|2 : 0
|Сьон
|10.12.2015
|Сьон
|0 : 0
|Ливерпуль
|18.02.2016
|Сьон
|1 : 2
|Брага
|24.02.2016
|Брага
|2 : 2
|Сьон