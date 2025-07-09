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  • Тренер «Сьона» описал Миранчука двумя словами после его гола «Зениту»

Тренер «Сьона» описал Миранчука двумя словами после его гола «Зениту»

9 июля, 22:25

Дидье Толо, главный тренер «Сьона», высказался об игре Антона Миранчука в товарищеском матче против «Зенита» (2:5).

  • Миранчук забил гол.
  • Россиянин в «Сьоне» год.
  • «Зенит» ранее рассматривал вариант с трансфером Миранчука.

«Во всех товарищеских играх я ротирую капитанскую повязку. Чтобы каждый мог показать свои лидерские качества. Капитан на сезон ещe не выбран. Антон потерялся в начале матча, ему не хватало решительности. Когда мы чуть поменяли схему, его игра стала лучше.

Миранчук – прекрасный малый. Любой игрок из другой страны должен адаптироваться. Прошлый год ушeл на это. Ждeм от него максимума в новом сезоне», – сказал Толо.

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Источник: «Чемпионат»
Швейцария. Суперлига Россия. Премьер-лига Сьон Зенит Миранчук Антон Толо Дидье
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