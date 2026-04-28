Генич дал четкую рекомендацию ЦСКА, как поступить с Челестини

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич знает, как ЦСКА поступить с главным тренером Фабио Челестини.
На ютуб-канале «Коммент.Шоу» Генич заявил, что Челестини нужно оставлять в клубе вне зависимости от итогов сезона.
- У ЦСКА четыре подряд матча без побед. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
- Ранее сообщалось, что армейцы рассматривают вариант с увольнением главного тренера Фабио Челестини.
- Кандидаты на замену – Андрей Талалаев («Балтика»), Леонид Слуцкий («Шанхай Шэньхуа»).
