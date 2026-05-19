Акинфеев отреагировал на оскорбления Пономарева

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на оскорбительные высказывания Владимира Пономарева в адрес армейской команды и ее игроков.

«Вы легендарный в прошлом футболист, но вот молодые коллеги журналисты, которые звонят вам каждый день в поисках «горячих заголовков» и явно не беспокоясь о том, как вы будете выглядеть в глазах в том числе и современного поколения – вызывают у меня еще больше вопросов.

И оскорблять нашу команду и парней не надо! Никого это не красит!» – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.