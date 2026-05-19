Аршавин: «Из школы меня выгнали во втором классе»

Вчера, 15:45
6

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин с юмором высказался об учебе в школе.

«Вспоминается учитель по литературе, с которым по началу отношения не заладились, но она смогла заинтересовать меня, я хорошо читал стихи.

Если не ошибаюсь, она была жената на футболисте. Недавно с ней увиделись, тепло обнялись. Хотя я и не любил читать и в школе читал мало, именно она зародила во мне интерес к литературе.

Надеюсь, чем будет больше детей приходить в футбол, тем КПД математически будет выше. В СССР больше детей занималось спортом, результаты были лучше. Потом система была разрушена, и сейчас то время, когда она восстанавливается.

Раньше из школы выходишь – поставил на асфальте два рюкзака и играешь в футбол. И на щебенке играли, и во дворах. Был рекорд, что в одной точке у нас за перемену 13 мячей забрали.

На большинство футболистов смотрю в академии, они не могут делать простых вещей – координация, чувство тела. Для современных детей это проблема.

На физкультуре меня в первом классе учили делать кувырок, думал еще, зачем этому учат. А из школы меня выгнали во втором классе. А сегодня из выпускного года академии «Зенита» человека три на пятерку выполнят кувырок, большая часть получит двойки, а еще пара человек сломается, придется их везти на МРТ», – пошутил Аршавин.

  • Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
  • Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
  • Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008.
  • В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (6)
рылы
1779195400
он, кажись, после школы поступил в нашу "тряпку", как её называют. костюмчик спортивный разработал и пошил для сдачи экзамена. легенды гласят, что на парах он сидел на последнем ряду с бабами и водкой, и большой болт клал на учёбу)
Кольчугино
1779195665
Да, учитель по русскому языку (не литературе) очень основательно готовил нас по-русскому.. Стихи Некрасова - я помню до сих пор. Вчерашний День! Часу в шестом. Зашёл я на Сенную.. Там били женщину кнутом! Крестьянку молодую.. Ни звука из её груди. Лишь бичь свистал играя. И Музе я сказал смотри! Сестра твоя Родная!
Good_win_ФКСМ
1779197659
ну, то, что шавка в школе не любил читать, это видно - нелюбовь к чтению и саморазвитию у него никуда не пропала
andr45
1779202884
АРШАВИН «она была жената на футболисте» Чувствуется, что Аршавина выгнали из школы)) Андрюшка, по-русски будет так: «ОНА БЫЛА ЗАМУЖЕМ ЗА ФУТБОЛИСТОМ»)
Bomjipidary
1779204600
Поэтому и рожа вечно тупая))) и глаза в кучу
Айболид
1779211738
Постадавшие от Аршавина представители свинарника , воспоизводят зубовный скрежет и потирают ушибленные лбы . Этож надо такую злобу затаить ,на огорчавшего постоянно ихний Сартак , Аршавина Андрея Сергеевича .
