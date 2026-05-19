Шалимов сделал выбор между Соболевым и Тюкавиным

Вчера, 15:53
3

Российский тренер Игорь Шалимов сравнил форварда «Зенита» Александра Соболева и нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

  • Соболев стал автором золотого гола «Зенита» в ворота «Ростова» (1:0) в 30-м туре РПЛ.
  • Сообщалось, что петербургский клуб хочет летом выкупить Тюкавина.

«Важно, что пенальти пошел бить Соболев – у «Зенита» с этим элементом проблемы, и форвард взял ответственность на себя и забил.

Но если брать игру, есть вопросы – как он принимает решения при ударе: был момент, когда отдал хорошую передачу Глушенков, но Соболев не смог нормально ударить.

Он молодец, что забил, но много теряет мячей, достаточно ограничен: в створе хорош, головой может забить, но есть ограничения по потенциалу.

Уверен в том, что правильным решением будет поиск более классного форварда. Говорят о Тюкавине, и Константин на три головы выше Соболева, он более разнообразен.

И это будет в точку, как и переход Дивеева. А вот иностранца в конкуренции Александр может легко сожрать.

В итоге по году у «Зенита» получилось так, что лучшим усилением команды стала ее чистка от иностранцев, которые по каким-то причинам не тянули – убрали Жерсона, от которого было много ожиданий, Касьерру и Лусиано, которых сожрал Соболев, и в итоге отказались от Дурана в самом конце – но и Дуран, получается, мотивировал Алекса», – сказал Шалимов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Соболев Александр Тюкавин Константин Шалимов Игорь
Комментарии (3)
рылы
рылы
да уж лучше дельфинарий, чем вообще никого. не забываем, что зимой ушли лусиано и кассьерра, и совсем туго стало. про дурана и так всё было понятно ещё до перехода, что больше будет лечиться, чем играть.
Ответить
Император 1
1779196678
Понятное дело
Ответить
DMитрий
1779260430
Соболев сожрал Касьерру и Лусиано...! Тоже мне дельфин-людоед! Лимит их сожрал.
Ответить
