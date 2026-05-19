Шалимов сделал выбор между Соболевым и Тюкавиным

Российский тренер Игорь Шалимов сравнил форварда «Зенита» Александра Соболева и нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
- Соболев стал автором золотого гола «Зенита» в ворота «Ростова» (1:0) в 30-м туре РПЛ.
- Сообщалось, что петербургский клуб хочет летом выкупить Тюкавина.
«Важно, что пенальти пошел бить Соболев – у «Зенита» с этим элементом проблемы, и форвард взял ответственность на себя и забил.
Но если брать игру, есть вопросы – как он принимает решения при ударе: был момент, когда отдал хорошую передачу Глушенков, но Соболев не смог нормально ударить.
Он молодец, что забил, но много теряет мячей, достаточно ограничен: в створе хорош, головой может забить, но есть ограничения по потенциалу.
Уверен в том, что правильным решением будет поиск более классного форварда. Говорят о Тюкавине, и Константин на три головы выше Соболева, он более разнообразен.
И это будет в точку, как и переход Дивеева. А вот иностранца в конкуренции Александр может легко сожрать.
В итоге по году у «Зенита» получилось так, что лучшим усилением команды стала ее чистка от иностранцев, которые по каким-то причинам не тянули – убрали Жерсона, от которого было много ожиданий, Касьерру и Лусиано, которых сожрал Соболев, и в итоге отказались от Дурана в самом конце – но и Дуран, получается, мотивировал Алекса», – сказал Шалимов.