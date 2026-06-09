Реакция Ташуева на назначение Благоевича в «Акрон»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев прокомментировал приглашение Срджана Благоевича в «Акрон».

Клуб из Тольятти заключил с сербом контракт до 2030 года.

Сообщалось, что «Акрон» заплатит «Партизану» за тренера до 450 тысяч евро.

«Хозяин – барин. Руководство решает, им так видится направление. «Партизан» в позапрошлом году играл в Москве товарищеский турнир. ЦСКА выиграл у них крупно. Благоевич поработал в «Партизане». Наверное, не скажешь: «Ах!». Но тренер – это выбор хозяина клуба.

Единственное, что могу сказать чeтко и ясно – первые три места в РПЛ заняли российские тренеры. Вот и небольшой ответ на вопрос. Остальное – дело «Акрона». Нельзя осуждать и так далее.

У меня нет никакой досады, что в чемпионате России назначаются иностранцы. У меня есть только своe мнение. Я уже опытный человек. Работал в хорошие, дружеские, великолепные времена в Украине, когда она была близка к России. Там я тоже был иностранцем для них.

Все бывшие тренеры киевского «Динамо» возмущались, что в донецкий «Металлург» берут тренера из России. Потом я поднял команду с 11-го места в пятeрку, мы вышли в Лигу Европу вместе с другими украинскими грандами.

Но было сложно, потому что стоял приличный хайп. В солигорском «Шахтeре» я тоже был успешным – выиграл Кубок, играл в Лиге Европы. Но там я тоже считался иностранцем, хоть и русскоязычным.

Главное, президенты клубов должны понимать, какой стиль футбола им нужен. И тренеров надо подбирать под этот стиль.

Сейчас я работаю в «Енисее», где меня попросили прочитать лекцию в академии. Клуб хочет, чтобы вся вертикаль играла и работала в одном стиле.

Я дал стиль «Краснодару», сейчас прививаю стиль «Енисею». Посмотрим, привьeт ли Благоевич стиль «Акрону», – заявил Ташуев.